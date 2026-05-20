Süs köpeği

Trump'ın başkalarına sık sık "dog / like a dog" diye hakareti etmesi ABD'de sıradan hale geldi.

Yani "Köpek/köpek gibi" diyerek önüne gelene sallıyordu. Haliyle tepki olarak siyasetçi, yorumcu, komedyen ve sosyal medya kullanıcılarının Trump'ı köpeğe benzetmesi ya da bu dili tersine çevirmesi patladı adeta. ABD Başkanı'nın önüne gelene "Köpek" yakıştırması yapması sonucu bazı siyasetçiler "Beyaz erkek danışmanlarına da böyle dedi mi?" diye sordu ve bunun aşağılayıcı bir dil olduğunu savundu. Bu eleştiriler Trump'ı hiçbir zaman durdurmadı. Siyasi hasımları ve gazetecilere kimi zaman "Köpek gibi kapının önüne koyuldu" dedi kimi zaman da "Köpek gibi yalvardı" diye alay etti.



Kimileri için de "Choked like a dog" yani "Köpek gibi rezil şekilde çöktü / perişan oldu" tanımlaması yaptı. Kimine de "İtaatkar köpek" diyerek aşağılayıcı bir üslup kullandı. Malum Golden diye bir köpek cinsi var. Trump'ın köpekler üzerinden önüne geleni aşağılaması üzerine bazıları ona "Golden retriever" adını taktı. Anlamı "Altın kaplamalı sahtekar" olsa da bunun üzerinden Golden cinsi köpeğe atıfta bulunarak Trump'a kelime oyunuyla cevap verdiler.



ABD'de "dog" (köpek) gibi sözler çoğu zaman "Hakaret" sayılıyor. Amerikan hukukunda hakaret davası kazanmak için: ifadenin yanlış bir olgu iddiası olması, ciddi itibar zararı vermesi, kötü niyetle söylenmesi gerekiyor. "You're a dog" yani "Sen köpeksin" gibi ifadeler genellikle siyasi hakaret veya ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor.



Bunu bildiğim için siyasi ifade özgürlüğü hakkımı kullanarak ben de burada Trump'a bir benzetme yaptım. Sık sık onun İsrail'in ve Başbakanı Netenyahu'nun tasmalı köpeğine döndüğünü yazdım. Çocuklara fuhuş yaptıran MOSSAD ajanı Epstein'in çektiği görüntüler üzerinden İsrail'in Trump'a fena halde şantaj yapıp kuyruğunu sıkıştırdığını ifade ettim. Boynuna tasma takılan Trump, 20 yıldır tüm ABD Başkanlarını sıkıştırıp "İran'ı vurun" diye bastıran İsrail'e "Hayır" diyemeyen, reddedemeyen tek Beyaz Saray kiracısı oldu. İsrail bu itaatkarlık ile tüm dünyada bir anda ABD'nin sahibi görüntüsünü gözlere sokuverdi. Cücük kadar ülke dünyada süper güç olarak bilinen koskoca bir ülkeyi adeta tasma ile dolaştırıyor, önüne gelene saldırtıyordu.



Bu konuda artık yalnız olmadığım için mutluyum. Avi de artık benimle aynı görüşte. Peki kim bu Avi? Avi Shlaim, Yahudi kökenli Britanyalıİsrailli tarihçi ve akademisyendir. Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde fahri profesörlük yapıyor. Siyonist tarih yazımını eleştiren "Yeni Tarihçiler" akımının önde gelen isimlerinden biri.



"ABD'nin koşulsuz desteği İsrail'e dokunulmazlık sağlıyor" diye haykırdı önceki gün Avi. Batı'daki Siyonist medyanın olayları İsrail ne derse onun üzerinden hiç sorgulamadan aktardığını ve algı çalışmasına ortak olduğunu öne sürdü. İran'a saldırı için "21.yüzyılın haksız, mantıksız ve en aptalca savaşlarından biri" yorumunu yaptı. Avi bununla da yetinmedi ve benim "Tasmalı köpek" tezim noktasına geldi.

Dedi ki; "Çocuk istismarı konusunda dünyaya malolan Epstein dosyalarında adı geçmesi nedeniyle Trump, Netenyahu'nun kucağındaki SÜS KÖPEĞİ haline geldi." İsrail için en büyük tehdit İsrail'in ta kendisidir.



Katliamlar ve soykırım yaptırarak bir anda yıllarca Hitler mağduru olan Yahudileri Siyonizm aşkına Führer gibi "Zalim" sınıfına soktu. Yeryüzünde Hitler'e olan öfke ve nefret üzerinden muazzam ekmek yedi İsrail. Şimdi aynı öfke ve nefreti üzerine çeken kendini mağdurdan zalime dönüştüren bir İsrail var.



Başbakanları bile dünyanın birçok ülkesine gittiğinde tutuklanıp yargılanacak hale geldi. Hırvatistan bile yeni atanan İsrail büyükelçisi için "İstemiyoruz onu" dedi dün. Yahudi dernekleri sürekli araştırmalar yapıp yayınlıyor "ABD'de bize öfke sele döndü. Bu ülkede geleceğimiz tehlikede" diye ağlıyorlar. Dün İsrail Kültür Bakanı "Türkiye tüm dünyaya İsrail aleyhine algı oluşturuyor" diye dert yandı. "Bizim ordumuz çok ahlaklı" diyecek kadar aptallaşarak, Türkiye'ye tehditler savurarak hem de.



Halbuki Siyonist medyanın kolu NewYorkTimes bile dayanamadı ve İsrail askerlerinin Filistinli esirlere işkencesini ve kadınlara da tacizlerini yayınladı.

Öldürdükleri binlerce çocuk hiçbir ahlaka dayanmadığı gibi tam anlamıyla savaş suçu ve soykırım. Bunu göremeyecek, dünyadaki öfkeyi anlamayacak kadar ahmaklar ve kendilerini bitiriyorlar. ABD ise bu ahmakların boynuna taktığı tasma ile saldırı amaçlı kullanılan salyalı köpeğe döndürüldü. Ve nefretin ortağı haline geldi. İsrail ise ABD'yi Avi gibi bir Fino, yani süs köpeği olarak görüyor sanırım.