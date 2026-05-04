Amerika’yı sat

Küresel ticaretin büyük kısmı dolar ile yapılır. Merkez bankaları rezervlerini dolarda tutar. Petrol başta olmak üzere emtialar dolar ile fiyatlanır.

Ekonomist Michael Hudson'a göre ABD'nin Ortadoğu politikalarının temelinde petrolün dolar ile fiyatlandırılmasını (Petrodolar sistemi) korumak var. İran gibi ülkeler petrolü dolar dışı para birimleriyle satmaya yöneldikçe:



ABD'nin finansal gücü zayıflıyor. Hudson "Dünya artık dolar merkezli sisteme mecbur değil" diyor ve ekliyor; "İran savaşı, bu sisteme meydan okuyan ülkeleri bastırma girişimi. Ama uzun vadede ters etki yapıp alternatif sistemleri hızlandırabilir. Çin ve Hindistan gibi büyük alıcılar, Suudi Arabistan, İran gibi üreticiler petrolü: yuan, euro altın bazlı sistemlerle satmaya başlarsa dolara olan zorunlu talep azalır." ABD'nin en büyük gücü sadece dolar değil:



Ödeme sistemi (SWIFT), bankacılık ağı. Eğer: BRICS ülkeleri kendi ödeme sistemlerini kurarsa ABD yaptırımlarının gücü düşer, dolar bypass edilir.

Rezerv para olmanın temeli: güven ve bunu zedeleyen şeyler: Aşırı borç (ABD zaten çok borçlu. Yaklaşık 40 trilyon dolar.) Siyasi kriz.

Borç tavanı krizler, Para basımının kontrolden çıkması.

Büyük ülkeler rezervlerini satar, eğer merkez bankaları dolar satıp altın, yuan veya başka varlıklara geçerse dünyada domino etkisi yaşanır. Doların değeri düşer. Panik başlar. Daha fazla ülke satar.



ABD iç ekonomik kriz yaşar. Son darbe genelde içeriden gelir: Yüksek enflasyon, finansal kriz, bankacılık sistemi sarsılmasıyla "güvenli liman" özelliği kırılır.



İran savaşı bu zincirde nerede? Kısa vadede: petrol fiyatı artar, yatırımcılar kaçar, dolar güçlenebilir. Ancak uzun vadede ülkeler ABD riskinden kaçmak ister, alternatif sistem kurma motivasyonu artar. Yani dolar imparatorluğuna darbe süreci hızlanabilir.

İsrail'in kuyruğuna takılmak uzun vadede en büyük darbeyi dolar imparatorluğuna mı vuracak? Şimdi bu soru tartışılıyor. Ekonomist Richard Wolff, ABD'nin askeri hamlelerini: "İmparatorluğun düşüşünü yavaşlatma çabası" olarak görüyor.



Argümanları ise: "Borcu çok yüksek. Askeri harcamalar sürdürülemez. Savaşlar ekonomiyi kurtarmıyor, aksine zorluyor" şeklinde. İran gibi savaşlar, ABD'nin mali yükünü artırır. Bu da dolara olan güveni uzun vadede aşındırabilir görüşünde. Bazı analizlerde de şu tez öne çıkıyor:



"ABD'nin: İran, Rusya, Çin gibi ülkelere baskısı bu ülkeleri dolar dışı ticarete itiyor. Petrodolar çözülüyor. Savaşlar çöküşü hızlandırır. Alternatif blokları yükseltir." Doların petrol piyasasındaki hakimiyetinin nedenlerinden biri, 1970'lerde önce Arapİsrail savaşıydı. Ardından ABD ve Suudi Arabistan petrol fiyatlarını dolar cinsinden belirleme konusunda anlaşınca "Petro-dolar" sistemi start aldı.



1079'da Humeyni'nin Şahı devirmesiyle yaşanan petrol krizi "Petrodolar" sistemini şaha kaldırdı. Ancak bugün Suudlar bile Yuan kullanmaya başladı.

Dünya artık tersine dönüyor. İran ve petrol krizi bu defa belki de "Petro-dolar" sistemine en büyük darbeyi vuracak.

BBC'de dün ilginç bir yorum vardı.



Özetleyecek olursak, körfez ülkeleri petrol gelirlerini harcayacak yer bulamayınca rezerv biriktirmeye ve borç vermeye başladılar.

Kazandıkları dolarları artırmanın en kârlı ve güvenilir yolu, bunları Amerika'ya borç vermek ve Amerikan bankalarına yatırmaktı. Ancak ABD İsrail'i destekliyordu ve düşmanlarına açıkça borç vermekten rahatsızlardı. Sonuçta, dolaylı olsa da bunu yaptılar. Böylece Londra, Zürih ve daha sonra Hong Kong ve Dubai'de küresel finans merkezleri ortaya çıktı.



Şimdi Hong Kong Çin'in elinde. Dubai sarsıldı, Londra ABD'nin tasfiyesinde. Üstelik ABD'ye petrol-dolarların akışı çoktan durdu.

Birçok Körfez ülkesi harcama çılgınlığına girişti ve ekonomilerini petrol sonrası bir geleceğe hazırlamaya başladı. Sonuç olarak, sermaye ihracatçısı olan S. Arabistan borçlu bir ülke haline geldi. ABD'ye körfezden petrol dolarları akışı azald., Petrodolarlar artık dünyada eskisi kadar önemli bir rol oynamıyor. ABD'nin en çok korktuğu ve ekonomik savaş verdiği Çin şu an için ABD'den dolar alıyor.



Bunu durdurduğunda ne olacak? Dolar geçtiğimiz yıl %8 değer kaybetti. Dünya artık "Amerika'yı Sat" adlı yeni bir finansal stratejiyi konuşuyor. Bazı yorumcular, bu düşüşü Trump'ın dünya ile yürüttüğü ticaret savaşı, müttefiklerine yönelik saldırıları ve ülkelere siyasi-ekonomik baskı uygulamak için ABD'nin finansal ve askeri gücünü kullanması nedeniyle dolardan kaçış olarak değerlendiriyor. Paraya tapan ve bu uğurda dünyayı kan gölüne çeviren Siyonist sistem "AMERİKA'YI SAT" stratejisi ile ilahi bir sopa yemeye doğru gidiyor.



ABD çökerse İsrail ne olacak? Kendisine taşıyamayacağı kadar çok sayıda katliam ve öfke cephesi açan Tel- Aviv'in en büyük korkusu bu.