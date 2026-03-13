Titanik orkestrası

Adam sahtekarın önde gideniydi. Büyük bir medya patronuyla görüşerek gazetesinin kendisi hakkında daha olumlu haber yapması, karşılığında ise rakip bir gazeteyi zayıflatacak düzenlemeler yapılması konusunda söz verdi. Ve sözünü de tuttu. Zira o bir başbakandı. Bununla da yetinmedi.

Dolandırıcı ve rüşvetçi bir Başbakan'dı sonuçta. Bir telekom şirketine çok büyük ekonomik avantajlar sağlayan düzenlemeler yaptığı, bunun karşılığında şirket sahibinin kontrolündeki bir yayın organında kendisi hakkında olumlu haberler yayımlattığı ortaya çıktı. İşadamlarından rüşvet olarak aldığı hediyeler ortalığa saçıldı. Sık sık gönderilen şarap ve şampanyaların değeri 250 bin dolardı. Adam hakkında dava açıldı. Yüzlerce belge, binlerce sayfa delil, içlerinde işadamları, gazeteci ve eski devlet görevlilerinden oluşan tanık yığınlarının olduğu dava sonuçlanırsa başı büyük belaya girecek.



En az 10 yıl rüşvetten, 3 yıl da dolandırıcılık ve kamu görevini kötüye kullanmadan hapse konacak. Siyaset yasağı da alacak. Ancak mahkemeye çağrılıyor, işim var diyerek gitmiyor. İşi ne peki? Önüne gelen ülkeye saldırmak, Gazze'den sonra İran'a, Lübnan'a bomba yağdırmak. Bu rüşvetçi ve dolandırıcının adı Netanyahu. Savaş ne kadar uzun sürerse hapse girmesi o kadar gecikecek.

Bunu biliyor ve ona göre davranıyor. Cezaevinden kurtulamayacağının farkında. O yüzden kendisinden bir Tevrat'la kutsanmış kahraman, vaad edilmiş topraklara ulaşmış bir destan yazıcı çıkartmaya çalışıyor. Çırpına çırpına bir hal oldu herif. En son tasmalı köpeğe çevirdiği Trump'ı araya soktu. ABD Başkanı işi gücü bırakıp İsrail Cumhurbaşkanı'na "Netanyahu için afçıkar" çağrısı yaptı. İsrail Cumhurbaşkanı Trump'a "Sana ne lan" dedi.



Trump boynunu eğdi, Netanyahu'nun kurtulma hayalleri suya düştü. O yüzden ABD gibi dünyanın en süper ahmak ülkesini piyon gibi öne sürerek İran'ı bombalatıyor. İsrail halkını sığınıklara sokup, aylardır orada yaşatıyor. Yoksa savaş olmasa İsrail halkı sokaklardan çıkmayacak. Netanyahu'yu devirene kadar. Durum tam bu noktadayken rüşvetçidolandırıcı- katil Netanyahu önüne gelen devlete saldırmaya başladı. Dünya cezaevine girmek üzere olan bir suçlunun, bundan kurtulma katliamlarını ve fitnelerini izliyor. Netanyahu tam bir kibir abidesi üstelik.

"ABD'yi benyönetiyorum. Avucumuniçinde. Bizeasla karşıgelemez" dediği video ortalığa saçıldı. E zaten Trump da tam bir kibir abidesi.

Kendisini canlı yayında kutsatan, televizyona çıkıp "Ben Kralım" diyen ve kendisini dünyanın kralı ilan eden bir adam.

Netanyahu'nun şaklabanı, soytarısı olmuş, bunun bile farkında değil. İki kibirli manyak buluşmuşlar, dünya ekonomisini vurup, insanları öldürüp, milyarları mahvediyorlar. Baktığımızda Trump'ın da başı belada ülkesinde. Malum Epstein Vakası var. Amerikalı siyasetçilere reşit olmayan kız çocuklarını sunup görüntülerini alarak Mossad'a veren ajan. Adamın görevi Amerikalı siyasetçileri ve başkanları İsrail'in kucağına oturtmak.

Bunun için de şantaj yapılacak sistem işletip belgelemek. Trump da düşmüş bu çarkın içine. Seçildiği gün Beyaz Saray'ın karşısına Epstein ile dans eden heykelini diktiler. "Seni küçükçocuk fuhuşu yaptığındosyayla indireceğiz" dediler. Yetmedi önceki gün bir heykel daha diktiler Beyaz Saray'ın karşısına. O heykelde de Trump, Mossad ajanı Epstein ile "Titanik" yapıyordu.



Yani ABD Başkanı'na "Ne yaparsan yap,pedofili suçlarındangideceksin. Titanic gibibatacaksın yavrucum" mesajını veriyordu birileri.

Ciddi iddialar var. "Epsteinbeni çocuk yaştaykenTrump'a verdi, ABDBaşkanı da istismaretti" diyen mağdur ifadeleri var. Bu ifadeleri kayda alan FBI'ın ta kendisi. Amerikan iç istihbarat teşkilatı bile ABD Başkanı'na karşı mağdur bulup, ses kaydını alıp yayınlıyorsa "Bu seskaydı komplo" diye bağıran Trump'ın da başı fena halde dertte demektir.



Onun da reşit olmayan çocuklara istismardan, pedofiliden cezaevine girme durumu var. Savaş onun da işine yarıyor. Ne kadar uzarsa ABD gündemi savaşla sürecek. Ancak savaş biterse ABD bu defa Trump'ın sapkın Epstein yatmalarıyla, yatıp kalkacak. Hem Netanyahu hem de Trump için mahkeme çanları ve cezaevi sirenleri çalıyor. O yüzden iki sapık manyak dünyayı ateşe veriyor. Çocukları bile öldürerek. Dünyayı, kendi suç davalarından uzaklaştırmak için yakan 2 NERON'a sahibiz bugün. Birlikte Titanik yapıyorlar şu anda. Ancak çarpmak ve batmak üzereler. Çok az zamanları kaldı. Bundan kaçışları yok. Titanik batarken, geminin 7 kişilik orkestrası yolcuları sakinleştirmek için çalmaya devam etti. Nearer, My God, to Thee yani "Tanrım SanaDaha Yakın" şarkısını çalarak öldü orkestranın tamamı. Netanyahu ve Trump da bir yerlere yakınlar ve birlikte çalıyorlar. Boğazlarına kadar batmış halde...