Amerikan Donkey’i

"Önce Amerika" diyen bir Trump vardı. Onu alıp kısa sürede tasmalı köpeğe ve "Önce İsrail" deme noktasına getiren güç belliydi. Mossad ajanı Epstein belli ki küçük çocuklara fuhuş yaptırdığı Karayipler'deki adasında Trump'ı da ağırlamıştı. Amerikalı kongre üyesi Ted Lieu belgeleri gördüğünü söylüyordu. "Trump'ın küçükçocuklara tecavüz vesusmaları için ölümletehdit belgeleri var" diyordu. Yani işin özü "Bizim Başkan Trumptecavüzcü. Bununbelgesini gördüm" diye tüm dünyaya ilan ediyordu. Bu görüntüleri çeken de sızdıran da İsrail. Ellerinde Trump'la ilgili henüz bilmediğimiz binlerce daha belge var. Epstein öldürülmeden önce İsrail istihbaratına neler gönderdi tam olarak bilemiyoruz.

Ancak aylardır burada Trump'ın esir alındığını, Epstein belgeleriyle İsrail'in kucağına oturtulduğunu yazıyoruz. Tam 25 yıldır tüm Amerikan başkanlarına "İran'ıbirlikte vuralım" diye yalvaran İsrail, ilk kez Trump gibi "ÖnceAmerika" diyen bir başkanı "Önce İsrail" diyen zavallı hizmetçi-köle bir başkan konumuna getirdi. Onu iktidara getiren küresel karşıtı Amerikan derin devleti de Pentagon da kaybetti. Hepsi İsrail'in diğer tasmalı köpeklerine döndüler adeta. Epstein gibi tek bir Mossad ajanı, Amerika'nın pedofili suçlusu başkanını (Bunu ben söylemiyorum, Amerikalı milletvekili diyor. Hatta tecavüzcü diyerek daha da ileri gidiyor) fuhuşa sürüklediği küçük kız çocukları ile esir alıyor ve İsrail'in hizmetçisi yapıyordu. Bu bir komplo veya iftira değildi. Tüm bu iddialarımıza en yetkili bir Amerikalıdan da doğrulama geldi.

Hem de en üst kademelerden. Obama döneminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'di bizi doğrulayan isim. "İsrailObama döneminde,yani benim dışişleribakanı olduğumdönemde İran'ı sizveya siz olmadan dabombalayacağız diyeAmerikan başkanınabaskı yaptı. Obamaİran'a yönelikdoğrudan bir askerisaldırıya onay vermedi" dedi. Sözü Trump'a getiren ABD eski Dışişleri Bakanı "Obamadirendi.Ancak Trumpbuna boyuneğdi. ÇünküEpstein'inküçükçocuklaratecavüzkayıtlarıİsrail'in elinde" dedi. BİNGO... Ve bir bomba da beş gün önce patladı Washington'da. ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a yönelik cinsel iddialar içeren kayıp Epstein kayıtlarından yenilerini yayımladı. Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait ve kimliği açıklanmayan bir kadınla yapılan görüşmelerin özetini içeren kayıtlarda kadının, reşit değilken Trump tarafından istismara uğradığını iddia ettiği ifadeler yer aldı. Epstein'ın kendisini 13 ile 15 yaşları arasında olduğu bir dönemde New York ya da New Jersey'e götürdüğünü ve burada Donald Trump ile tanıştırdığını iddia etti.

Kadın, bu seyahat sırasında Trump tarafından istismara uğradığını söyledi. İşte İran Trump'ın sapkınlığı ve bunun İsrail tarafından belgelenip "Hakkında bir sürüiddia var. Bunlaryalan ve komlodiyerek yırtabilirsin.Ancak bizim elimizdegörüntüler var.Sağolsun ajanımız vearkadaşın Episten.Seni indiririz" tehdidine maruz kaldığı için bugün İran'ı vurma konusunda PES etti. Ve daha da ötesi tüm dünyanın nefret ettiği Netenyahu gibi bir katile aleni bir şekilde diz çöken tek ABD BAŞKANI olarak tarihe geçti.

Bugün Amerika'daki tüm anketlerde "Nedenİsrail'in kuyruğunatakılıyoruz? Niçin İran'ıvuruyoruz" diyenlerin ve Trump'ı sorgulayanların sayısı çığ gibi büyüyor. Savaş gündemi ABD'de son bulduğu an, Epsteinçocuklaratecavüzölüm tehdidi gündemi start alacak. Trump'ın en büyük korkusu ve kabusu bu. "Dünyada İsrail'e hizmet cennetin anahtarıdır" inancına saplanan ve buna ölümüne inandırılmış ahmak Evanjelist Hristiyanlara kameralar önünde kendisini kutsatan Trump, Epistein dosyasından yırtmak için her türlü taklayı atıyor. 170 çocuğu öldürmek için Tomahawk füzesini bile İran'da bir okula gönderecek kadar gözü dönüyor. Ne yaparsa yapsın, isterse İran'ı tamamen ortadan kaldırsın, o Epstein dosyası ve belgeleri boynundaki İsrail tasmasına hep yapışık kalacak. Ve o tasma o boyundan çıkamayacak. Durum şimdilik bunu gösteriyor. Zavallı Amerika... Garibim Pentagon'daki güya ulusalcı askerler "Vatan- Millet-Washinton" diyordu.

Hepsi cücük kadar İsrail'in emrine Epistein ortağı başkanları yüzünde girdi. Emir eri oldular iyi mi? Dünya şu an ABD'yi sırtına İsrail semeri vurulmuş bir eşek gibi algılıyor artık. Bir Amerikan atasözü der ki; "Bir insan sanaeşek derse umursama,ama 5 kişi sana eşekderse git kendine birsemer al." ABD'nin almasına gerek yok. Dedik ya "Önce Amerika'yı" tuttuğu gibi "ÖnceAmerikan eşeğinebin"e çeviren İsrail vurmuş zaten semeri.