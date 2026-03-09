Tekno savaşlar

CHP lideri Özgür Bey "Bu iktidarsavaş çıkacakdiye insanlarımızıkorkutuyor.Hayır savaş falançıkmayacak" diye bağırıyordu meydanlarda. Hatta Türkiye'nin yaptığı füze denemeleri için önce "Turistlerin üzerindengidiyor" diyerek eleştiriyordu. Ardından "Balıklar ürküyor veyuvalarını terk ediyor" diye feryat ediyordu. Ondan önceki CHP lideri de "Hava SavunmaSistemini neyapacağız.Bize kimsaldıracak" gibi laflar ediyordu. "Tank, top,iha, siha,vur öldür,kahramanlıktürküleri...Cumhuriyetbunun içinkurulmadı." diyen ve "Vizyona bakınvizyona" diye bağırarak iktidarı vizyonsuzlukla eleştiren CHPliler vardı.

"Ne yapacağızuçak gemisini,uluslararası sulardaoperasyon mudüzenleyeceğiz" diye çığlık atan milletvekilleri de vardı. Halbuki Türkiye'nin Yerli ve Milli Savunma Vizyonu, Ege'de Yunan gemislerine eşlik ederek koruma vazifesi yapan ve Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkan ahmak Fransa'nın savaş gemisini elektro manyetik dalgalarla kilitliyordu. Fransızlar tüm dünyaya "İmdat yardımedin, hareketedemiyoruz" diye mesaj geçiyordu. Aynı Ege'de bir gecede çok acayip şeyler oluyordu. Ordumuz "Ege'de fiilikontrolü kurma" operasyonu başlatıyordu. Tük Savaş gemileri topluca verilen rotaya gidiyor, gökyüzünü sürü İHA ordusu kaplıyordu.

İHA'larımız Yunan radar sistemlerini tek tek işaretliyordu. Gemi filomuz sisler arasından çıkarken, ortaya aldıkları Sismik gemimizi koruma kalkanına dönüyordu. Yunan Savaş gemileri kalktığı anda onlara da kilit atılıyordu. Bir tuşa basarak havadaki tüm Yunan jetlerini imha edecek noktaya geliyorduk. Yunan pilotlar "Türklertüm Ege'yi kapatmış" diye bağırıyor, ertesi gün ajanslar "Türkiye'ningövde gösterisini" ve savaşların seyrini nasıl değiştirdiğini anlatıyordu. Geçmişte tüm savaş gemilerimizde ve araçlarımızda yazılımlar Amerikandı. ABD eski Dışişleri Bakanı Albright "TürklerleYunanlılarbirbirine füzeatsa balıklarıvuracaklardı.Çünküfüzeleri bizyönetiyorduk" diyordu.

Şimdi o günler Yerli ve Milli adımlarla ortadan kaldırılmıştı. Türk mühendisleri destan yazıyordu. BBC 3 Türk SİHA'sının başkente girmek üzere olan binlerce isyancıyı nasıl mahvedip ortadan kaldırdığını "TürkiyeEtiyopya'da Amerikandarbesini engelledi" başlığıyla haber yapıyordu. Suriye'de askerlerimize saldıran Esed ordusu iki saat gibi bir sürede sürü İHA ordumuz eliye 3500 askerini kaybediyor, Esed'in Şam'daki sarayı bile vuruluyordu. Libya- Karabağ örnekleri, Türk Savunma Sanayii'nin geldiği nokta İngiliz İstihbaratı başkanı tarafından bile "Türkler savaşların seyrini değiştirdi" diye izah ediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada Ukrayna ordusu SİHA'larımıza şarkılar besteliyor, Polonya bile İsrail Heronlarınnı ıskartaya çıkarıp Bayraktar TB3 almak için harekete geçiyordu. Dünya artık bambaşka bir yere gidiyor.

Çin yeni teknoloji silah ve füze parçalarını gizlice İran'a taşıyor. Ruslar uyduları aracılığı ile Tahran'a istihbarat sağlıyor. Elon Musk bile muhalifler eliyle uydu sistemlerini İran'a sokup Amerikan ordusuna destek veriyor. Karmaşık elektronik harp sistemleri, uydular, yazılımlar, yapay zekadan algoritma çatışmalarına kadar muazzam bir "Yeni SavaşTeknolojileri denemeve test çalışmaları" İran üzerinde devam ediyor. Ardık oturduğun yerden düğmelerin ve tuşların savaşacağı dönemin alt yapı ve arge çalışmaları, örnek savaş alanlarında tatbikat gibi sahaya sürülüyor. Dünya eskiden insanla yapılan savaşları izlerken şimdi parmak ucunun tuşa değmesiyle yürütülen saldırı ve savunma hamlelerini maç izler gibi seyrediyor. Bu sistemlere sahip olmayan, başkalarının yazılımlarını ve uydularına muhtaç hale getirilen ülkelerin, dakikalar içinde yerle bir olacağı gerçeği artık su yüzüne çıkmış durumda. Türkiye bu alandaki müthiş hamleleri ile tüm dünyaya parmak ısırtan bir ülke konumuna geldi. Bazıları "İsrailbize saldırır mı" diye korku yayan fısıltıları seslendiriyor.

Türkiye ne İran'dır, ne de bir başka Arap ülkesi. Bize saldıranın yok olacağı bir dönemdeyiz artık. Uydularımız, yazılımlarımız, insansız savaş gemileri, denizaltıları, insansız savaş uçakları ve sürü iha ordularıyla muazzam bir güç, düşman için öldürücü bir canavarız artık. Füzelerimiz, elektro manyetik silahlarımız, lazer ordumuz ve 86 milyonun asker genleri taşıdığı savaşçı bir MİLLET olarak bükemeyeceğimiz bilek yok Allah'a şükür. Gücümüzü muhalefet göremese de, yeryüzündeki tam canlılar hatta denizlerdeki balıklar bile biliyor artık.