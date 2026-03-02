Mossad ajanı Jefry Epstein'ın ABD ve dünyanın önde gelen ülke liderlerini, siyasilerini çocuk fuhuşu adasında ağırlayarak başlattığı şantaj operasyonu, İran'ın vurulması noktasına taşındı. Bugün bize izletilen film bu. Trump'ın adı da o belgelerde binlerce kez geçiyordu. MOSSAD ajanı şantajcı Epistein bir gazeteci ile mesajlaşıyor ve ABD başkanı Trump'ın da evinde küçük çocuklarla beraber olduğunu öne sürüyordu. Birgün bu mail Beyazsaray'daki basın toplantısında Trump'a soruldu. Fena sinirlendi Trump. Bu mailin bir komplo olduğunu iddia edip soruyu yönelten gazeteciyi azarladı, çalıştığı televizyonu aşağıladı. "Artık ABD'de gündem başka şeyler olmalı" dedi. Öfkeyle basın toplantısını bitiriverdi. İşte İran'a yapılan saldırının kilit noktası burada "ABD'deki gündemde" yatıyor.

Amerika'da gündem küçük çocukları büyük siyasilere sunan MOSSAD ajanı Epistein davasıydı. İsrail sevici küresel sermayenin medyası bu dosya ile yatıyor, bu dosya ile kalkıyor, Trump'ı yıpratma savaşı sürdürüyordu. Hatta indirme tehditleri geliyordu. "Benim dönemim barış dönemi olacak" diyerek seçilen Trump, İsrail'in şantajıyla finoya dönüp İran'a saldırmak zorunda bırakıldı.

İsrail tam 25 yıldır her ABD Başkanına "İran'ı vur" diye baskı yapıyor. Buna boyun eğen tek lider boynuna Epistein tasması takılan zavallı Trump oldu. Dünya kameralar önünde "Ben Kralım" diyecek kadar kibir abidesine dönen Trump'ın nasıl Tel-Aviv finosuna dönüştüğüne tanıklık ediyor. İran'ı vurdular, İsrail şantajını geri çekti, küresel baronların medyası "İndirme tehditleri" savurdukları Trump'ı alkışlamaya başladı.

Yapay Zeka bile "Epistein vakasında, yaklaşık 6 milyon sayfadan fazla potansiyel belge tespit edildi ancak yaklaşık 3,5 milyon sayfa yayınladı" diyordu. Trump'ın evinde çocukla kaldığını öne süren Epistein mailini yayınlıyordu İran'ın vurulmasından önce. Şimdi Siyonizmin tekelindeki aynı yapay zeka "Sadece 950 sayfa belge var. Milyonlarca belge konusu bir iddia" diyerek geçiştiriyor. Epistein'in "Trump evimde kaldı" şeklindeki mailini "Yok öyle bir şey" diye yalanlıyor. Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie savaştan 15 gün önce "Jeffrey Epstein'e ait dosyaların tam listesini içeren bir flaş bellek aldım. İçinde her şey var; her bir milyarder, her bir kampanya bağışçısı, her bir kişi. Şimdi size neden medyada bunun hakkında bir şey duymadığınızı söyleyeyim. Çünkü hepsi onların elinde. Bu belgelerin kamuoyuna açıklanmaması için her şeyi yapacaklar. Epstein bir çocuk tacizcisinden çok daha fazlasıydı; o, istihbarat servisleri için bir araçtı. Bizim istihbarat da İsrail'in MOSSAD'ı ile de yakın bağlantısı var. Milyarderleri, politikacıları ve dünya liderlerini kontrol etmek için kullanılan bir şantaj operasyonunun parçasıydı. Eğer bu liste gün yüzüne çıkarsa, bildiğimiz şekliyle SİSTEM çöker." diyordu.

Sistem dediği Siyonizmin ve onu destekleyen küresel zenginlerin kurduğu ağdı. Sızdıkları ülkelerde at koşturdukları siyasi ve ekonomik arenalardı. Ortada çocuk fuhuşuna bulaşmış, suç işlemiş bir liderler, siyasiler, elitler silsilesi vardı. Hiç kimse tutuklanmadı, hiçbirine bir şey olmadı. Hepsi boyunduruk altındaydı artık ve İsrail ile onu kuranların korumasına muhtaçtı. Sistemden çıkan, yolunu şaşırıp sistem aleyhine çalışan çıkarsa kafalarına indirilecek Epistein sopası hazırdı.

Sistem, Trump'ı hizaya getirip, İran'ı vuran tasmalı köpeğe çevirdi. Öncesinde aynı sistem bir fitneyle Pakistan ve Afganistan gibi iki Müslüman ülkeyi birbirine kırdırmaya başladı. Sistem daha önce Irak'ta işlemiş, Suriye'de zirve yapmıştı. Karadeniz'de de Ruslarla Ukraynalıları yıllar sürecek bir savaşa sokmuştu. Şimdi rotayı İran'a da kırdılar. Tamamının bizim sınırlarımız etrafında olması asla tesadüf değildir. Siyonizmin kurduğu sistem, İran'da rejimi devirmeyi ve yerine kendilerine bağlı bir kuklayı oturtmak istiyor.

Çünkü BÖLGESEL GÜÇ olan ve Tel-Aviv'e kabuslar gördüren Türkiye'nin dış politika ve savunma sanayii hamleleri onları hop oturtup hop kaldırıyor. Hergün Siyonist medya "Türkiye daha büyük tehdit. Türkiye Ekseni kuruluyor. Türkiye İslam NATOSU kuruyor" gibi başlıklar atıp, gözyaşı döküyor. Türkiye'ye karşı Yunanistan ve Hindistan ile bir eksen kurmaya çalışan İsrail, buna kukla ile yönetilen İran'ı da dahil etmek istiyor. Eğer İran'da kukla bir rejim kurarlarsa Türkiye ile savaştırmayı dahi düşünecek, bu hayalleri kuracak kadar haydut-terörist-çakalcücük bir ülke var karşımızda. O yüzden durmak yok. Savunma sanayiinde yola tam gaz devam...