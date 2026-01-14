ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyelerinden Randy Fine, "Grönland'ın gönüllü olarak ABD'ye katılmasını" öngören bir tasarıyı, Temsilciler Meclisi'ne sundu. Randy Fine bunu kafasına göre İş olsun diye yapmadı. Başkan Trump "Ya Grönland'ı bize verecekler ya da askerlerimle dalıp alacağım" diyordu. Ancak Kongrenin onayı olmadan yaparsa bu suçtu. Kendi partisinden kongre üyesine tasarıyı verdirerek yol açıyor kendisine. Bir anda kuzey kutbunda yeryüzünün en büyük adası üzerinden patlak veren bir kriz doğurdu dünya. Neler oluyordu? Amerikalı bir stratejist ile sohbet ettik dün.

İlginç şeyler söyledi. Dünyadaki toplam borcu hatırlattı önce. "Tam 400 trilyon dolar. Borçta en büyük pay ABD'nin. Dış borcu 38.5 trilyon dolar ama içeride de korkunç rakamlar var. 190 trilyon doları buluyor bu borç. Peki alacaklı kimler? Tabii ki düyanın en zengin aileleri ve onların bankaları. İşte tüm gerilimlerin, yeni savaşların tetikleyicisi aslında bu manzara" dedi. Parayı takip etmek gerekiyordu. ABD'nin zorbalığı seçerek, bu gidişle parçalanacağını söylüyordu Devlet Bahçeli dün. İlginçtir Amerikalı stratejist de "Eğer Washington bir şeyler yapmazsa ortada ABD diye bir şey kalmaz" dedi. Dünyanın bir sabah uyandığında doların tedavülden kalktığını bile görebileceğini söyledi. "Düşünsenize Washington digital paraya geçtim dese bir gecede dolar sıfırlanır. Dolayısıyla herkesin borcu da sıfırlanmış olur. 400 trilyon dolar alacaklı olan bankalar batar" dedi gülerek.

Dünyanın büyük kaoslara ve yeni savaşlara hazır olması gerektiğini vurguladı. "Düzen de sistem de kurumlar da değişiyor. Yeni masa kuruluyor. Herkes bu masada yer kapmak için yırtınıyor. Masada yer kapan ayakta kalacak. Diğerlerinin durumu facia olacak. Henüz büyük savaşlar başlamadı. Masadaki sandalye sahipleri belli olduktan sonra asıl fırtına kopacak. Ne hukuk, egemenlik hakları, demokrasi vs ne de adalet olacak. Gücü olanın gücünün yettiği bir dünyaya giriyoruz" diye ekledi. Hiç kimsenin aklına gelir miydi "Kuzey Kutbu Savaşı" diye bir şey. Geleceğin savaşlarından biri de burada yaşanacak. Kuzey Kutbu'nda en büyük sınıra sahip ülke Rusya ve buraya muazzam askeri yığınak yaptı. Buzullar eriyor, Kuzey'de yeni deniz ticaret yolları açılıyor. 400 trilyon dolar alacağı olan bankaların ve zengin ailelerin büyüttüğü Çin'in, Asya üzerinden Avrupa'ya mal satması yönünde kutuplar üzerinden yollar kısalıyor.

Kuzeyde açılmak üzere olan İpek Yolu'nu kontrol eden Gücü de elinde bulunduracak. Rusya "Bedava geçişe izin vermeyeceğim" diyor. Kuzey kutbundaki İpekyolu'nu kontrol etmenin en önemli merkezi Grönland. İngiltere bile meclisinden "Grönland'a asker gönderme" kararını geçirdi önceki gün. Buraya hakim olan Kuzey Kutbu'nda eriyerek oluşan yeni deniz yollarını da kontrol eder. ABD'nin güvenliği Grönland'dan başlıyor. Çin burada sınırı olmamasına rağmen kendisini durup dururken "Kuzey kutbu komşusu" ilan etti. Grönland'da yüz milyarlarca dolarlık yatırımla girmek, madenlerini bile işletmek istedi, ABD izin vermedi. Zaten üstü örtülü bir Grönland adası savaşı yıllardır vardı. Buzullar erimeye başlayınca bu da su yüzüne çıktı. Grönland'da üstelik 1.5 trilyon dolarlık el değmemiş petrol, doğal gaz ve nadir toprak elementleri var.

Dünya artık nadir toprak elementleri için savaşacak. Arabadan savunma sanayiine, uzayda üstünlüğü elde etmeye kadar bu nadir toprak elementleri hayati önem taşıyor. Çin bu alanda dünya pazarının yüzde 60'ına sahip. Yani tekel durumunda. ABD önlem almazsa Çin'e bağımlı duruma gelecek, F-35'leri bile kaldıramayacak. Çin köpek balığı gibi Washington'u yutacak. Ve dahası buzulların eridiği kuzey kutbunda trilyonlarca dolarlık petrol, doğal gaz ve maden var. Değeri şu an tahmin bile edilemiyor. ABD'nin güvenliği için Türkiye NATO'nun güney kanadında ne kadar önemliyse Grönland da kuzey kanadı için o öneme sahip. Grönland sadece bir ada değil, kıtalararası askeri güç merkezidir. ABD'nin, parçalanmamak, hayatta ve ayakta kalmak için gözü dönmüş durumda. Artık kuralların olmadığı zorba bir dünyaya giriyoruz.

Amerikalı stratejist bunları ve daha fazlasını anlattı. NATO liderinin meclisine istila tasarısı sunarak NATO ülkesi toprağını işgal etmekten bahsettiği bir dönemdeyiz. Artık adalar bile en yüksek derecede hayati önemde. Türkiye'de devlet aklı savunma sanayiine yatırım yapıp, uçak gemileri inşa ederken zavallı muhalefetimiz "Ne yapacağız bu kadar SİHA'yı silahı, uçak gemisini" diye bas bas bağırıyordu. Şimdi Doğu Akdeniz'deki trilyonlarca dolarlık haklarımız ve Kıbrıs için bölgenin en büyük askeri deniz gücüne sahibiz Allah'a şükür. Gücü olanın masaya oturacağı bir dönemin geleceğini görerek yapıldı bu yatırımlar. Türkiye'nin başkentini bile susuz bırakan, Silivri'den öteye geçemeyen vizyonsuz körler iyi ki iktidarda değil...