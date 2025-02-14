TRUMP yapay zekaya 500 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Amerikan derin devleti de dünya teknoloji devi Elon Musk'ı Trump'ın sağ kolu yaptı.

Ve ABD'deki son seçimle birlikte digital çağın yapay zeka savaşları başladı. AB de yapay zekaya 200 milyar dolar bütçe hazırladı. Çin bu işin içinde zirvede. Paris'te 50 ülkeyi yöneten isimler "Yapay Zeka Konferansı"nda önceki gün bir araya geldi. Elon Musk yapay zeka uygulaması Grok 3'ün bir iki hafta içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.



"Bence insan zekası, makine zekası karşısında cüce kalacak. Bu konuda nasıl hissetmem gerekiyor, bilmiyorum.

Umarım bilgisayar bize iyi davranır" diyerek tehlikelere de işaret etti. Ülkeler harıl harıl BİNLERCE yapay zeka veri merkezleri inşa ediyor. Bir yapay zeka veri merkezi tek başına 100 bin kişilik elektrik kullanıyor.

Bu da kömürden sonra gelen petrol çağının artık elektrik yüzyılına evrildiğini gösteriyor.

Enerji ve ham madde yoksa yapay zekanın da yaşaması mümkün değil. O yüzden önümüzdeki dönemde savaşlar elektrik üretimi ve yapay zekanın geliştireceği muazzam teknolojilerde kullanılacak madenler üzerine olacak. Petrol savaşlarının seyri tamamen değişiyor.

Bambaşka bir dünya ve çatışmalar geliyor. Nitekim bunun ilk işaret fişekleri de atıldı.

Ruanda'da bir ayda 800 bin kişiyi katleden Hutular Demokratik Kongo'ya kaçtı. Bir baktık Ruanda ile Demokratik Kongo arasında çatışmalar başladı. Hutular ve onların düşmanı Tutsiler ülkenin doğusunda çatışıp isyan başlattı. Binlerce kişi öldürüldü. Daha iki gün önce isyancılar 55 kişiyi katletti.

Peki ama neden?



İşin aslı ise çok basit.

Demokratik Kongo'nun doğusu coltan, kalay, altın, bakır, kobalt, gümüş, uranyum, kurşun, çinko, germanyum, elmas, tungsten, manganez ve koltan kaynıyor. Sadece kobalt ve koltan uçak motorlarından taşınabilir bataryalara, elektronik sektöründen veri saklama sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

Koltan madeni ise nükleer ve askeri sanayide hatta akıllı yazılım sistemlerinde bile kullanılıyor. BM verilerine göre Demokratik Kongo tam 24 TRİLYON DOLARLIK maden rezervine sahip.

Digital Çağ'ın süper gücünü belirleyecek hammaddelerde en büyük maden çıkarma imtiyazını Kongo'da Çin'e verirsen ne olur? Batı gelir "İsyancı" adı altında binlerce silahlı adamı sahaya sürer.

Yaşanan bu.



Haydi gelin Ukrayna'ya gidelim. "Seni NATO'ya alacağız" diye gaz verdiler.

Zelensky gibi bir komedyen devlet başkanı olunca ABD'den gelen o gazla "NATO'ya giriyoruz" diye bağırmaya başladı. Rusya "Sınırımızın dibinde NATO'ya asla müsaade etmeyiz. Bu savaş sebebi" dedi ve Ukrayna'ya daldı. ABD Ukrayna'ya silah yağdırdı. Şimdi Trump "Bedava olmaz" diyerek Ukrayna'dan 500 milyar dolar istiyor. Ayrıca binlerce yapay zeka veri merkezi kurulabilmesi için gerekli olan uranyumdan tutun da nadir toprak elementlerine kadar dünyanın en büyük maden rezervlerine sahip bir ülke Ukrayna. Trump'ın "Beleş silah ve destek yok" restini gören Ukrayna tüm madenlerini ABD şirketlerine açacağına söz verdi. Türkiye Ukrayna ve Rusya'yı 2022 başında İstanbul'da buluşturup barış anlaşması imzalattı. İngiltere araya girip Ukrayna'ya o imza koyduğu anlaşmayı yırttırdı. Londra daha sonra açıklama yaparak "Anlaşmayı ABD'nin isteği üzerine bozdurduk" dedi.



Şimdi o ABD Trump aracılığı ile Rusya ve Ukrayna'yı barış masasına oturtuyor.

ABD bunun karşılığında Ukrayna'nın madenlerine konuyor. Trump her iki tarafın lideriyle de görüştükten sonra "Sevgililer gününü konuştuk" demedi. "Putin'le Ukrayna, Ortadoğu, enerji, yapay zeka, doların gücü ve gibi konuları ele aldık." açıklamasını yaptı. Rusya'yı barış karşılığı BRICS üyeleri aracılığıyla doların tahtını sarsmaktan vazgeçmeye çağırıyor. Peki ama o görüşmede "Yapay Zeka" da neyin nesi derseniz... Rusya teknolojide kullanılan Ukrayna'ya ait madenlerin bir bölümünü işgal etti. Trump'la Putin arasında onların pazarlığı yapılırken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten de ilginç bir açıklama geldi.

"Ukrayna'nın NATO üyeliğinin müzakere edilmiş bir çözümün gerçekçi bir sonucu olduğuna inanmıyor.

Bu bir hayal" dedi.



Önce "Seni NATO'ya alacağız" diye gaz verip Rusya ile savaştırdılar.

Şimdi "Senin ne işin var NATO'da" diyerek Ukrayna'nın madenlerini Rusya ile paylaşıyorlar.

ABD Savunma Bakanı, Rusya tarafından ilhak edilen Ukrayna'nın 5'te birinin tamamının geri alınmasının gerçekçi olmadığını da söyledi iyi mi?

Digital çağın savaşlarında isyancılar, teröristler, ahmak ülkeler kullanılacak, teknoloji için gerekli olan madenler sömürülüp cebe konacak. Yapay zeka ve onun getireceği muazzam teknolojiler aşkına yapay savaşlarda olan, ahmakça ölenlere olacak!