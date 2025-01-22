GAZZE'DE ölü ve kayıp sayısı 57 bini geçti. 17 bin 841 çocuk hayatını kaybetti. 240 bebek öldürüldü.

12 bin 298 kadın hayata gözlerini yumdu. Gazze'de cesedine henüz ulaşılamayan 11 binden fazla kayıp var. Bin 600'den fazla ailenin anne, baba ve çocuklardan oluşan tüm fertleri öldü. Bunlar resmi rakamlar. Ancak Reuters bir haber geçti.

Ölü sayısının açıklanandan yaklaşık iki kat daha fazla olabileceğini anlatıyordu o haber. Son dönemde yerle bir edilmiş Gazze'de, kayıplarda gerçek rakama ulaşmanın çok zor olduğu hatırlatılıyordu.



İnsanlığın ve insani değerlerin yerle bir edildiği bu soykırımın gölgesinde ABD'de yeni başkan seçilen Trump'ın yemin töreni, Beyazsaray'ın karşısındaki kilisede start alıp, duvarları kan kokan kongre binasına taşındı. 1500 seçkin misafir, küresel sermayenin önde gienleri için geçit törenleri, balolar yapıldı.

Peki törenlerde kimler vardı?

Gazze'de öldürülen on binlerce çocuğun katili bombaları İsrail'e göndermek için yırtınan ve soykırıma ortak olmak için birbirini ezen kongre üyeleri, senatörler oradaydı.



Trump konuşurken sakince onu dinleyen, "Rehineler serbest bırakılmazsa Gazze'yi cehenneme çeviririm" dediğinde yerlerinden fırlayarak çığlık çığlığa ayakta alkışlayan kongre üyeleriydi bunlar.

Dünyanın son Hitler'i Netanyahu'yu kongre binasında koltuklarından fırlayarak ayakta dakikalarca alkışlayanların nerdeyse tamamı da yemin töreninde ve balolardaydı.



Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Apple CEO'su Tim Cook ve Google CEO'su Sundar Pichai gibi teknoloji milyarderlerinden oluşan ve yaklaşık 15 trilyon dolar servete sahip olan, çocuk-kadın-bebek katili İsrail sevici dünyanın en zenginleri oradaydı.

Virginia şarabı eşliğinde Chesapeake yengeç köftesinin ardından ana yemekte California şarabıyla Greater Omaha antrikot yiyen, tatlıda ise Sonoma şarabı ile Minnesota elmalı tatlı sunumundan faydalanan misafirler arasında Katolik kilisesinden tutun, Protestan rahip ve hahama kadar misafirler ağırlandı.



Trump'ın eşi Melania da sivri topukları ve tüm dünyada yankı uyandıran şapkasıyla oradaydı. Dünyayı o şapkaya kilitledi. Ağzının sularını akıtarak Melania şapkasına Nişantaşı'nda talep patlatması yaşatan bizim Beyaz Türkler'in dahi ruhları da oradaydı.

Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump, Melania Trump'ın olay şapkası ve kıyafetine uyumlu olabilmek için günlerce modacıların kapısında yatmıştı. Belden oturtmalı ceketin altında görece kabarık ETEĞİ, lüks markası Dior'un İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra modada yeni bir dönemi başlatan göz alıcı New Look'undan ilham alıyordu.



O kombini ve ETEĞİ ile oradaydı.

Terör devleti İsrail'in perde arkasındaki en büyük destekçisi ve Kudüs'ün başkent ilan edilmesini sağlayan, binlerce insanın yuvasını dağıtan dünya kumarhaneler kralı Sheldon Adelson 2021 yılında ölmüştü. Hayatta olsaydı yemin töreninde baş köşede olacaktı. Mezarından çıkamayacağı için onu temsilen dul eşi Miriam Adelson törende baş tacıydı.

Barış ve demokrasi vaadiyle ülkeleri işgal edip milyonlarca insanı toprağa gömen Clinton, Obama, Bush gibi eli kanlı eski başkanlar da, daha koltuğa oturmadan dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri kabul edilen Panama, Kanada ve Grönland'ı kaosa sokarak ABD toprağı yapacağını ilan eden Trump'ın yemin törenindeydi.

Yemin töreninde Müslümanlar'ın temsilcisi, mazlumlar, 7 kat göklere çıkan çocukların, bebeklerin ve kadınların ahı yoktu.



En önemlisi İNSANLIK yoktu. Trump o törende uğradığı suikastı hatırlatarak "Beni Tanrı koruyarak başkanlık koltuğuna oturttu. Mars'a da gideceğiz. Bizim yapamayacağımız bir şey yoktur" diyordu kibirle.

Sevenler de sövenler de yekvücut ayağa fırlayıp çılgınca alkışlıyordu Bir de Titanik vardı. Biletleri bile haşa "Allah'ın bile batıramayacağı gemi" diyerek satılıyordu. Küçük bir aysberge çarparak battı.



Onun son menüsü açık artırmada 100 bin dolara satıldı. İstiridye, yaban turpu kremalı sığır filetosu ve yaban havucu püresi, kayısılı Bordaloue (bir tür turta) ve Victoria pudingi gibi tatlılar yer alıyordu. Yeterli bot sayısı olmadığı için çocuk ve kadınları bindirdiler.

Kurtulanlardan bazıları kadın kılığına girerek filikalara binen erkeklerdi. O menüyü kendileri gibi yiyemeyenleri, ölenleri ve batan gemiyi ETEK giyerek izlediler!