ADAM meclis kürsüsünden haykırıyor, "Bir belediye başkanını, PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemeyen, terör yapıyor diyemeyen insanları, kamu görevinin parçası olarak benimsemişsen, terörle karşı karşıya kalırsın" diyordu.

Meclis'te milletvekillerinin gözünün içine bakarak "Terör örgütü PKK'nın uzantısı siyasi hareketler ve YEREL YÖNETİCİLER var. Bunu söylemekten korkarsanız, terörle mücadelenin üstesinden gelemezsiniz. Son olayları, 15 yılda 30 bin insanımızı kim öldürdüyse o yapıyor.

İmralı ve Kandil eksenli organizasyon." diyordu.

PKK'ya terörist diyemeyenlerin devlette görev yaptığını, hatta YEREL YÖNETİMLERE sızdığını Meclis'te bağırarak söylüyordu. Onun adı Deniz Baykal'dı. CHP, genel başkanıydı.

PKK ile ortak hareket eden, CIA'ya bağlılık bildiren FETÖ'nün çektiği kasetle indirildi.

Başka bir adam daha vardı. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce altılı masa ile kurdukları ortaklığa güvenerek Öcalan ve tutuklu PKK'lıların cezaevlerinden salıverileceğini söylüyordu. "Önümüzdeki yüzyılda biz bu anayasada yer almak istiyoruz.

Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük.

İktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını, bakanlıkları, hatta milletvekilliklerini ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP" diye avaz avaz bağırıyordu. Onun adı Sırrı Sakık'tı. O bir DEM'li siyasetçiydi. 2014 yılında bir mitingde kürsüye çıktı. "Batı'da Kürt gençlerine saldırıyorlar. Saldırganlar Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyor. Mustafa Kemal'in askeri olmayı bırakın, generali olsanız ne yazar. İt sürüleri" diye haykırıyordu. PKK birçok ilde Atatürk heykellerini yakıyordu o dönemde. "Atatürkçüyüz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen o günlerin CHP'lileri burnundan soluyor, PKK'dan nefret ediyordu. "Bu vatanı böldürtmeyiz" diye çığlık atıyorlardı. Nereden nereye gelinmişti?

Yeryüzünde bu kadar kısa sürede evrim geçiren bir ideoloji yoktu. Şimdi CHP'de bir grup başkanvekili, aynı zamanda milletvekili ve dahi Afyon belediye başkan adayı "Kazanırsam DEM'liler belediye binasına giremez" diyordu. Amerikalı generallerden emir alan Kandil'in, Washington merkezli talimatları ilettiği siyasi kanadı DEM'de, linç edilen Afyon CHP adayına ilk tepki kimden geliyordu?

Tabii ki "Mustafa Kemal'in askeri değil, generali olsanız ne yazar? İt sürüleri" diyen Sırrı Sakık'tan. Ekrem İmamoğlu da hemen otobüsün üzerine fırlayıp, partisinin Afyon adayına "Sen kimsin" dercesine "Ya başka iş bul ya da başka parti" çağrısı yaparak kapıyı gösteriyordu. CHP'de ne zaman DEM aleyhine bir şey söylense ilk ortaya fırlayan ve ortaklıkta kafalara indirilecek sopaya dönen düzeltici Sırrı Sakık oluyordu. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük evriminin kendi kendine bu kadar kısa sürede gerçekleşmesi mümkün değildi. Zaten bu bir projeydi. O projeyi yıllar önce dile getirmiştim.

2014 yılında NeoConların karargahı Washington Enstitüsü CHP'deki yeryüzünün en hızlı evriminin ilk sinyallerini vermişti. İsrail'in Amerika'daki bir numaralı lobisi AIPAC'a bağlı Washington Enstitüsü o dönemde bir rapor yayınlıyor ve başlığına "YENİ CHP" adını koyuyordu. O raporda "Eski Kemalistlerin idaresi altındaki gelişimini durdurmuş ve donmuş eski CHP Batı karşıtı olmuştur. Aynı zamanda katı laikçi-milliyetçi modernleşmeyi, demokratikleşme ve halkın iradesine tercih etmiştir.' Yeni Kemalist anlayışla yola çıkan YENİ CHP, FOSİLLEŞMİŞ bir siyasal yapıyı dinamik bir sosyal demokrat hareket haline dönüştürmeye başlamıştır. Dindar ve değişen CHP geliyor. Eski FOSİL Kemalistler gidiyor." yazıyordu. Gerçekten de "Mustafa Kemal'in itleri" diyenlerle "Mustafa Kemal'in askerliyiz" diyenlerin aynı safta buluştuğu bir CHP'ye tıpkı Amerikalıların dediği gibi kavuştuk. Önce "Ben Mustafa Kemal'e Atatürk demem" açıklaması yapan Canan Kaftancıoğu gibi isimlerle fosil olarak gördükleri bu Kemalistleri narkoz verilmiş gibi mevzuya alıştırdılar. Ardından "Mustafa Kemal'in itleri" diyen adamdan gelen şiddetli tepkiyle Afyon belediye başkan adaylarını linç edecek noktaya geldiler. Atatürk üzerine kitaplar yazan, "Ben Kemalist'im" diyen duayen araştırmacı televizyoncular dahi bu "Evrim potası"nda eriyip gitti. Gıklarını çıkaramıyorlar. Hatta Amerika'nın emrindeki Kandil'den talimat alan DEM ile ittifaka çomak sokan partililerini linç etmeye kalkanlar bile oluyor. Dedik ya Amerikalıların dediğine göre bir "Fosil operasyonu"... Diyecekseniz "Bir de o raporda dindar CHP geliyor yazıyor. Hani nerede dindar CHP?"... E baksanıza... Seçim öncesi bedava seccade, zikirmatik ve tesbih dağıtmaya başladı CHP'li adaylar... Daha ne olsun? Bugünden itibaren günde 3 kere oruç tutanlarına da şahit olacağız. Göreceksiniz! Darwin bile bu yeryüzünün en hızlı evriminde mezarında ters dönmüştür. Kesin!..