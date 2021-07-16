ADAM İstanbul'da doğdu. Türkçesi mükemmeldi. ABD'de Pensilvanya Üniversitesi'nde okudu. Yolu "Türkiye'de ılımlı İslamı kuracağım" diyen CIA'nın yöneticisi Graham Fuller ile kesişti.

Birlikte yazdıkları kitapta FETÖ'ye övgüler yağdırdılar. Öcalan Roma'ya kaçtığında yanına koşup görüştüler. Yardım için çırpındılar. Adam Yahudi'ydi, PKK Devleti hayaliydi. CIA'da çalışıyordu. FETÖ'nün ABD'de Rumi Forumu Organizasyonu adıyla karargahı bulunuyordu. Üst katında da ABD'de Siyonizme hizmet için kurulmuş düşünce kuruluşu vardı. Türkiye düşmanı ve darbe manyağı Michael Rubin bu düşünce kuruluşunun 1 numaralı tetikçisiydi. Hergün alt kattaki toplantılara katılıyor, FETÖ ile darbe planları yapıyordu.Himmet paralarından ona epey çuval akıyordu. İşte CIA elemanı, FETÖ aşığı Graham Fullerle ortak kitap yazan bu adam da tıpkı tetikçi Michael Rubin gibi FETÖ karargahı Rumi Forumu'ndan hiç çıkmıyordu. Adı Henry Barkey'di. Zaten 15 Temmuz akşamı da Heybeliada'da bir otelde kamp kurduğu ortaya çıktı.

Ertesi gün FETÖcüler gibi Türkiye'den kaçtı. ABD'ye dönünce Partilerüstü Politika Merkezi adlı İsrail uşağı kurumda toplantıya katıldı. Kürsüye çıkıp "Türkiye ile NATO arasındaki asıl sorun, 15 Temmuz'dan sonra 100'den fazla generalin Türk ordusundan atılmasıdır." diye çığlık attı. Baktığımızda karşımıza hep Siyonist Neoconlar çıkıyordu. Şimdi ABD'de HDPCHP- FETÖ ittifakıyla "Türkiye Demokrasi projesi" adıyla dernek kurdular. Başına da Neocon uşağı John Bolton ve Jeb Bush'u getirdiler. Son iki yazımda bu Yırtık John ve Düdük Bush'un bağlantılarını size uzun uzun anlattım. Henry-Michael- John-Jeb hepsi aynı tornadan çıkmış kerestelerdi. Tek dertleri Türkiye'de Erdoğan'ı indirmekti. Bunun için de muhalefetin başına FETÖCÜ-Beyaz Türk "Yeni-verimli lider" arıyorlardı. İngilizlerin dünyaca ünlü yazarı Alexandre Mercouris de önceki gün youtube'da bu keresteleri anlatıyordu. "Türkiye Demokrasi Projesi"nin Siyonist Neoconlar tarafından geliştirildiğini söylüyordu. Kereste John Bolton'a Amerika'da kurulan FETÖ- CHP-HDP ittifakının bir deha olarak baktığını açıklıyordu. Projenin aslında bir darbe planı olduğunu vurguluyordu.

Kereste John Bolton ekibinin ülkeleri yeniden dizayn etme amacında olduğunu haykırıyordu. Neoconların Türkiye'de yıkımı sağlayabilmek için birçok gruba destek olduğunu belirtiyor, sokak protestolarına da sponsorluk yaptığını açıklıyordu. Türkiye'nin Asya, Orta Doğu, Doğu Akdeniz politikaları ve Rusya'dan silah alışverişinin Neoconları çıldırttığını söylüyordu. "Klasikleşmiş ifadelerle Türk devletini baskıcı ve demokrasi karşıtı göstermeye çalışıyorlar. Erdoğan'ı yıkmak ve kaos oluşturup Türkiye'yi parçalamak için yırtınıyorlar" diyor, Batı'ya VERİMLİ OLACAK bir liderle Türkiye'nin yönetilmesi planını deşifre ediyordu.

Bugün baktığımızda kullanışlı elemanlarla yalan-dolan-iftira bombardımanı altındayız.

Yapılan tüm bu kirli ittifaklar ve çalışmalar, 15 Temmuz darbe girişimlerinin, Türkiye üzerindeki iğrenç planların bitmediğini gösteriyor. Bizim muhalefette bu kirli planlara bilerek veya bilmeyerek atlayanların sayısı az değil. Arizonalı Jeff Flake senatörlüğe kadar yükselmiş bir isim. ABD'de başkan adaylığı dahi gündeme gelmişti. American Enterprise Instutei gibi oluşumların onur konuğuydu.

Bu düşünce kuruluşu NeoConların en önemli karargahlarından biri. Türkiye'de muhalefete yardım ederek yeni "Verimli lider" bulacağını seçim vaadi yapan Başkan Biden Jefff Flake'i bizim memlekete büyükelçi olarak aday gösterdi. Pentagon'a sızmış Siyonistler, en gizli derneklerinden biri olan Goldwater Enstitüsü aracılığı ile Jeff Flake'i keşfetti. Flake, Pentagon'un misyonerlik faaliyetleri için G. Afrika'ya gönderildi. Afrika'daki Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Birçok Pentagon yetkilisi Flake'in kilisesini ziyaret etti. Derin Amerika'nın çalışmalarına yön veren Center for American Progress'deki sızıntılar Flake'i destekledi. İkna edici özelliği nedeniyle Türkiye'ye gönderiliyor.

Burada "Yeni ve verimli muhalif lider" için kimleri ikna edeceğini bilmiyoruz. Flake'in bir diğer özelliği de ajan olarak bu ülkede hapse mahkum olan eski İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi Amerikalı Andrew Craig Brunson'ın yakın arkadaşı olması. İkisi de misyoner görünümlü derin kişilerdi.

Devlet Bahçeli'nin muhalefete "Aday bulamıyorsanız Biden'a sorun" çıkışı boşuna değil… Evet 15 Temmuz ruhunu bitirmek ve pısırıklığı ile VERİMLİ olacak bir Türkiye kurmak istiyorlar. Çalışıyorlar.

Durmayacaklar. Bu açık… Önemli olan biz ne yapacağız? Asıl soru bu!