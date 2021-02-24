AMMAR Musuli, ilk defa katarakt ameliyatını gerçekleştirdi. Battani, dünyanın en meşhur astronomi âlimi ve trigonometrinin kaşifidir.

Biruni, dünyanın döndüğünü ve yerçekimini Newton'dan önce ispat etti. Cabir bin Hayyan, atom bombası fikrinin ve kimya ilminin babası olan büyük dahidir. Cezeri, 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır. Demiri, Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır. Ebu Bekir Razî, o zamana kadar aynı hastalık sanılan kızıl, kızamık ve çiçeğin ayrı hastalıklar olduğunu ilk defa bulan tabiptir. Ebu Kâmil Şuca, Avrupa'ya matematiği öğretmiştir. Ebül- Vefa, trigonometride tanjant, kotanjant, sekant, kosekantı bulan matematikçidir. Farabi, ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır. Fatih Sultan Mehmed, matematikle havan topunu keşfetmiştir.

Gıyasüddin Cemşid, matematikte ondalık kesir sistemini ilk defa bulmuştur. Huneyn bin İshak, göz doktorlarının babası sayılır.

İbni Cessar, cüzzamın sebebini ve tedavilerini 900 sene önce açıklamıştır. İbni Firnas, Wringt kardeşlerden bin sene önce ilk uçan aracı yapıp uçmayı gerçekleştirmiştir. İbni Haldun, tarihi, ilim haline getirmiş, sosyolojiyi kurmuştur. İbni Hatib, vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır.

İbni Karaka, dokuzyüz yıl önce harika bir torna tezgahı yapmıştır. İbni Sina, hastalıkların mikroplardan geldiğini ilk bulan hekimdir. İbni Türk, cebirin temelini atan bilginlerdendir.

Kadızade Rumi, yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uygulamıştır. Kambur Vesim, verem mikrobunu R. Koch'dan 150 sene önce keşfetmiştir.

M. Akşemseddin, Pasteur'den 400 yıl önce mikrobu buldu.

Nurüddin Batruci, Endülüs İslam üniversitesinde astronomi profesörü idi. Güneş merkezli sistemi Kopernik'ten önce o kurdu. Piri Reis, 400 sene önce bugünküne çok yakın dünya haritasını çizmiştir. Uluğ Bey, çağının en büyük astronomudur.

Lagari Hasen Çelebi, füzeciliğin atasıdır. Osmanlılarda ilk defa füzeyle uçan odur. Liste böyle uzayıp gidiyor okuduğum kitapta. BBC'de de dün ilginç bir haber-araştırma vardı. Başlığı "Beyt'ül Hikmet: Modern matematiği ortaya çıkaran keşiflerin yapıldığı 13. yüzyılda yıkılan Bağdat'taki İslam Kütüphanesi"ydi.

İçeriğinde 780-850 yılları arasında Halife Harun Reşid döneminde yaşayan ve dünyaya "Sıfır"ı ilk tanıtan ünlü islam alimi ve matematikçi Harizmi'yi anlatıyordu. BBC kütüphane için "Bu saygın akademi, İslami Altınçağ'da büyük bir entelektüel güçtü.

Sıfır ve çağdaş Arap rakamları gibi dönüştürücü kavramların da doğum yeriydi." diyordu. Dünyanın dört bir yanından Yahudi ve Hıristiyan bilimadamlarının bu kütüphane akademiye koştuğunu anlatıyordu.

Matematikte kültürel rönesansı başlatan "Bilge Evi" tanımlaması yapıyordu. "Burada yapılan keşifler, daha sonra İslam İmparatorluğu, Avrupa ve en nihayetinde tüm dünyanın benimsediği güçlü, soyut bir matematik dilini ortaya çıkarttı." diyordu. Avrupa'da Matematikle eş anlamlı Leonardo Pisa'nın bile 400 yıl sonra bu kütüphaneye gelerek matematik öğrendiğini aktarıyordu. BBC finalde bombayı patlatıyor ve "Leonardo Pisa'nın büyük dehası, Müslüman bilim insanlarının yüzyıllardır kullandığı avantajları çok iyi anlamasıydı. Hesaplama formülleri, ondalık sistemleri ve cebirleri...

Aslında Devrim niteliğindeki eserleri çok büyük ölçüde 9. yüzyıl matematikçisi Harizmi'nin algoritmalarına dayanıyordu." diyordu. Avrupa medeniyete İslam alimlerinin eserlerinden çalarak ulaştı.

Şimdi bugün bu ülkede İslamı gerici gören ve hırsız BATI hayranı olarak yaşayan ittihatçı kafalar "Biz yapamayız, edemeyiz" diyerek ezikleri oynuyor. Bu vizyonsuz ezikler Türkiye'nin her hamlesine ve projesine şiddetle karşı çıkıyor.

Dünya, evren, uzay matematikti.

Ecdadın eserlerinden çalarak uzaya gidenlere şakşakçılık yapanlar, o ecdadın torunlarının da başarabileceğine inanmak istemiyor. Çünkü bu kafaların sinüsü, tanjant ayarı yok.

Kimyaları zaten bozuk!