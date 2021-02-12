2012'de bir yazı kaleme almışım. O yazıyı bugünlerde çok sayıda okuyucum bana atarak hatırlatma yapıyor. Bugün gündemde olan konulardan biri olduğu için hadi gelin 9 yıl önceki yazıya hep birlikte gidelim;Forbes Dergisi... "listesi yayınladı. Listedekimilyarderlerimizin eğitimdurumları da yer alıyordergide... Listeden dikkatçekici bir manzara... ÖmerKoç, İbrahim Bodur, ÖmerDinçkök, Mehmet EminKaramehmet, Rahmi Koç,Hüsnü Özyeğin, RobertKolej mezunu... Yani ençok zengin çıkaran okulRobert Kolej olmuş...Orhan Pamuk'tan Cem Boyner'e... Bülent Ecevit'ten Haldun Dormen'e sayısız zengin veya ünlü de Robert Kolej'in kapısından çıkmış. Maşallah...Maşallah....

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Vay anam vay...Geçenlerde TAKVİM'de bir röportaj vardı. Eski MİT'çi Mehmet Eymür satır aralarında İlginç bir noktaya işaret ediyordu. Diyordu ki;"1972'de Robert Kolej'e düzenlenen baskında ben de vardım. Prof. Sumner Boyd ile konuştum. Başında bir perukla yakalanan ve sağır dilsiz gibi davranan Aydoğan Büyüközden'i Emniyet'e götüren ekipteydim. CIA, Prof.Boyd'un evinde karargah kurmuştu. Bu operasyonda 266 örgüt mensubu yakalandı. Kamuoyunda ABD'li, İngiliz ve Rum casuslarının yuvası olduğu iddialarıyla anılan ROBERT KOLEJ Hiç araştırılmadı.Müthiş bir iddia... Satır aralarında kaynadı gitti.Prof. John Freely mesela O bir Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde görev yapmış komando subayı...Allah Allah... Bir komando subayı... Robert Kolej'de ne dersi verir... Engin Ardıç... O bir Robert Kolej mezunu...17.12.2005 tarihinde aynen şöyle yazmış;"Bizim A sınıfına Charles Gilchrist gelirdi. Savaş yıllarında SOE yani İngiliz Özel Harekat Dairesi'nin Ajanı olarak komandoluk yapmıştı. Görevi köprü uçurmak, nöbetçi Alman askerinin gırtlağını çıt çıkarmadan jiletle kesmek." Vay anam vay... Köprü uçurmayı geçtim...Jiletle çıt çıkarmadan... Gırtlak kesme uzmanı...Robert Kolej'de...Çok ilginç yahu...Durun bitmedi... Engin Ardıç d evam ediyor; "." Birkez daha vay anam vay...İlginç bir okul bu yahu...Ya zengin fışkırıyor... Ya da casus... Derse giriyorsunuz....Öğretmen Komado subayı...Veya... Gırtlak kesen... İyi mi?

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Vay canına sayın seyirciler... "" kitabını yazan Aytunç Altındal bir söyleşide diyor ki; "

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12 Mart döneminde Yüksek Okulu Amerikancı darbeciler Boğaziçi Üniversitesi yapıyor...