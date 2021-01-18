bu gerginlik bitti mi? Küreselcilerin adayı Biden kesin olarak 20 Ocak'taki törenden sonra Başkanlık koltuğuna oturacak mı? Herkes evet diyor. Ancak ABD'de istihbaratçıların ve eski askerlerin kurduğu Digital Q Ordusu sosyal medyadan inanılmaz iddialarda bulunuyor. 20 Ocak'ta bambaşka olayların yaşanacağını adeta gözlere sokuyor. Hillary Clinton ve Obama dahil küreselcilerin önemli isimlerine ait herkesi şok edecek ve ""a kadar taşınacak kasetlerin ortalığa saçılacağını da iddia ediyorlar."Neler oluyor" diye Amerikalı bir dostumu aradım. "" diyerek karşı soruyla geldi ve başladı anlatmaya;20 Ocak'taki başkanlık devir teslim töreni öncesinde hayalinizin alamayacağı inanılmaz kavgalar yaşanıyor. Trump ailesini korumak üzere Teksas Alamo'ya gönderdi. Niçin? Küreselcilere mesaj açıktı.Alamo Kalesi savunması uğuruna sayısız filmin çekildiği, ABD tarihinin en önemli ve varoluş savaşıdır. Trump ve arkasındaki Pentagon "" diyor.Peki Pentagondan generaller "" dedi.Bu Biden'ın başkanlığına destek değil mi?- Şimdi hadi gelin bir tur atalım.Başkanlık devir teslim törenine kadar koltuk kimin? Trump'ın. 20 Ocak günü herkes kongrede toplandığında, devir teslim yapılmadan hala Başkan olan Trump sıkıyönetim ilan edip kendini "" atarsa ne olacak?Anayasa "" diyor. Bir de bu açıdan bakın. Ulusalcı Pentagon Başkomutan Trump'ın emriyle kongreyi basıp Hillary Clinton, eski, başkanlar Obama ve Clinton dahil küreselci ne kadar toplanmış isim varsa hepsini tutuklasa neler olabileceğini düşünüyor musunuz?Pentagon neden riskli bir işe girsin?- Savaş büyük. Kongre baskınında Demokrat meclis başkanı Pelosi'nin bilgisayarına iki denizci asker el koydu.O iki asker öldürüldü ama Pelosi'nin bilgisayarı Pentagon'un elinde. Daha da ötesi o bilgisayarda Pelosi'nin Çin'le girdiği örtülü ticari ilişkilerin kayıtları da var. O yüzden bas bas bağırıyor, askere zeytin dalı uzatan açıklamalar yapıyor. Üstelik kongre baskınında başka önemli isimlerin de bilgisayarlarına el kondu. Ve onlarda da dudak uçuklatacak belgeler var.Nedir o belgeler?- Ben size Pentagon ve Trump'ın elindeki başka belgelerden bahsedeyim isterseniz.Seçimde oylar bilgisayar üzerinden Frankfurt ve Barcelona'ya gidiyor. Oradan Pakistan'daki bir başka servera. Ve sonrasında İsviçre üzerinden Kanada ve en son Amerika... Tıpkı kara para aklamada kullanılan "" modeli uygulanıyor.Tespit edilemesin diye... Yurtdışındaki serverlara seçim değiştirici makinelerin bağlandığı bile tespit edildi. Hileyi yapan yurtdışı firmalarına Vatikan Bankası'ndan 200 milyon dolar yatırıldığına kadar hem de... O yüzden Vatikan'a operasyon çekildi.Karanlığa gömüldü. Hatta Papa öldü diye haberler çıktı. Hayır, küreselcilrin adamı Papa ölmedi ama izole edildi. Vatikan da "" diyerek olayı ört bas etmeye çalıştı.Nefes kesici film gibi anlatıyorsunuz...- Bitmedi. Pakistan'da da tüm ülke karanlığa gömüldü. Büyük hissesi Çin'e ait General Electric yapıyor dağıtımı.Ancak Pentagon içeri adam sokup şalteri indirdi. Cezası kesildi. Bir server da Frankfurt'taydı. Pentagon Berlin'e de operasyon çekti. Müthiş olaylar yaşandı Berlin'de. 5 Amerikalı da öldü.Küreselcilere çalışan CIA Başkanı Gina Haspel de Küba'ya giderken paketlendi.Pentagon'un kontrolünde bir askeri üste kontrol altına alındı ve itirafçı oldu. Ayrıca Berlin, İsviçre ve Kanada da elektriklerin kesilmesi anlamında operasyon geçirdi.Teksas Valisi de açıklama yaptı. "" diye. Bu açlıklamalarboşuna değil. Çin'den milyonlarca sahte oypusulası geldiği belirlendi. Pusulaları basanfirma dahi tespit edildi.Kafam karıştı...- Daha çok karışabilir... Demokratlar o yüzden Trump'ı 19 Ocak'ta Başkanlıktan azletmek için kendini yırtıyor. 20 Ocak'a Başkomutan olarak girmesin diye...- Simpsonlar adlı çizgi filmde geçmişte 6 Ocak'taki kongre baskını vardı. Ancak bir şey daha vardı. 20 Ocak'ta da kongre binası tepesinde oturan eli silahlı Simpson karakteri vardı. Ve her yer yanıyordu. İyi mi?