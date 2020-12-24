Hesap

İNGILTERE Genel Kurmay Başkanı Nick Carter "3. Dünya Savaşı kapımıza dayandı" dedi. Dünyanın ayağa kalkması gerekirdi. Öyle olmadı. Çünkü dünya virüsle uğraşıyor, Covid'le yatıp kalkıyordu.

En zengin iki isimden biri olan Rockfeller ailesinin vakfı bir rapor yayınlıyordu.

"Çin'den bir virüs çıkacak, ortalığı kasıp kavuracak. İlk dalgada yaşlıları etkileyecek. Ancak 2. dalgada gençler dahil herkes etkilenecek" diyordu. Şu anda mutasyona uğrayan, daha hızlı yayılıp daha ölümcül olan ve herkese gözünü diken 2.dalga virüsle karşı karşıyayız. Rockfeller Vakfı yüzde yüz isabet sağlamış durumda.

Virüs bir operasyon. Bunu başından beri ısrarla söylüyoruz. Yeryüzünde ne zaman Yeni Dünya Düzeni kurulsa öncesinde mutlaka savaşların yaşandığı ve milyonlarca insanın öldürüldüğü çatışmalara tanıklık ettik. Yeni Dünya Düzeni kurmayı planlayanlar, denenmiş, başarıyla sonuçlanmış bu "Milyonların öldürülmesi" sisteminin tuttuğunu gördü. Denenmiş varken başka bir yola başvurmanın ne alemi vardı. Dünya şu anda 2. dalga ile çalkalanıyordu. Korku büyüktü.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden bile önceki gün Amerikan halkına sesleniyor "Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz geride değil, önümüzde." diye uyarıyordu. Ayrıca büyük krizlerin de kapıda olduğunun altını çiziyordu. Virüs operasyonundan etkilenmeyen ülke yoktu.

Ekonomiler çöküyor, şirketler batıyor, işsizlik ve sosyal çalkantılar artıyordu.

Yüzü aşkın devlet de ülke anahtarlarını teslim etmeye hazır halde IMF'in kapısında borç sırasına girip yalvarıyordu. Pandemi sonrasının hangi ülkeleri çökerteceği bilinmiyordu. Hangi ülkelerin batmamak, yok olmamak için hangi komşusuna saldıracağı henüz hesaplanamıyordu. O yüzden İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter "Ekonomik krizler ve mevcut belirsizlikler 3. Dünya Savaşı riskine tavan yaptırdı." diye bas bas bağırıyordu.

O riskin de tarifini bakın nasıl yapıyordu;

"Geçmişi hatırlayın. Savaşa girmenin bir süreci, ritmi var.

Önceki yüzyılda tansiyon arttı ve bu bazı yanlış hesaplamalara neden oldu ve sonunda da savaş çıktı. Şu anda aynı şartlar mevcut" Yeni bir dünya düzenine geçiş hesaplarının yapıldığı şu dönemde kaos-savaş-yıkım sonrası Digital Çağ'a geçişin planları sahaya sürülecek. Digital çağda tek tip insan ve tüm dinlerin yok edilme hayalleri masada duruyor. Bunun işaretlerini de 2018'de devlet başkanlarını, Genelkurmay ve İstihbarat Başkanlarını ağırladıkları Davos'taki zirvede vermişlerdi.

Kürsüye çıkarılan profesör kendisini dinleyen dünyayı yönetenlerin gözünün içine bakarak Digital çağda dinlerin yok edileceğini, insanların nasıl hackleneceğini anlatıyordu. Çünkü bunun için hazırlıklar başlamıştı. Birçok ülkede "Evrensel Kardeşlik" adı altında masonların yoğun ilgi gösterdiği vakıflar, dernekler kurulmuş, milyonlarca katılımcı şimdiden sağlanmıştı bile. Bunun bir ayağı da Türkiye'deydi.

"Bütün insanlık göksel bir hiyerarşi tarafından idare ediliyor" diyen Mevlana Kardeşlik Vakfı yıllardır bu topraklarda propagandaya başlamış, "İnsanlık bu bütünlüğü bugüne kadar Allah terminolojisi diye tanımladı.

Algıladı ve öyle kabul etti." diyerek her evrende tanrı yerine koyduğu bir varlığın olduğunu ileri sürüyor ve bunun adını "Cosmos" koyuyordu.

"Şu anda insanlık Alfa giriş ve omega çıkış boyutunda insanlık bir imtihana tabi... Yarınlarda dünya devleti kurulacak...

Yani tek devlet olacak... İnanç bütünlüğü oluşacak... yani tek din" diyorlardı. Bilgi kitabını Türkiye dahil 12 dilde nüshalar halinde sokaklarda caddelerde dağıtıyorlar, "Bu bir omega kitabıdır. Dünyamıza insanın kitabı olarak gökyüzünden indirilmiştir." diyerek kutsallaştırıyorlardı.

Güneş içinde üçgen ve göz amblemleriydi.... Tarikata katılanlar birçok safhadan geçirilerek eğitiliyor, dinsizlik dininin bilgeleri olarak sunuluyordu. Onlara Güneş öğretmenleri deniyordu. "Dinler ortadan kalkacak" diyorlardı. Atatürk'ün bile uzaylı olduğuna inanıyorlardı. Masonlar, ünlü zenginler, sanatçılar tarikata koşuyor, Avrupa'ya "Enerji yayma haccı"na gidiyorlardı. Liderleri, 1981 yılında, Alfa kanalından Birleşik İnsanlık Realitesi Cosmos Federal Meclisi tarafından Anadolu Türkiyesi'ne yazdırılmaya başlanan Bilgi Kitabı'nın dünya planetine hediye edilmesine güya aracılık etmiştİ. Aragon adlı uzay gemisiyle irtibata geçmiş, Alton adlı uzaylıdan güya mesajlar almıştı.

Digital çağın planlarını ve hesabını yapanların bilemediği tek konu vardı.

O da Allah'ın şaşmaz hesabıydı...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın