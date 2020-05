Samuel diyor ki

DAVID Rockefeller hayatını kaybettikten sonra aile yeni bir formata geçti. Karar alma mekanizması ailenin 3'er kişilik ekiplerine dağıtıldı. Şimdi ailenin para birimine seçilen 3 kişi çok önemli.

Justin Rockefeller, Valerie Rockefeller ve Indre Rockefeller... Tüm ailenin servetini bu üç Rockfeller yönetiyor.

Justin, Valerie ve Indre, son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin 24 trilyon doları aşan borcunu ödeyemeyeceğini artık dillendirmeye başladı. Aslında tüm veriler bu yönde Horward Üiversitesi de Pentgon'a rapor sunuyor "Borç katlanarak büyüyor, ülke böyle giderse batacak" diyordu. ABD'nin var olan borcunun üçte biri Rothschild ve Rockfeller ailelerineydi. Her gelen başkan bu zenginlerin elindeki ABD Merkez Bankası FED'den faizle borç alıyordu.

Kimse ana borcu ödeyemiyor, tekrar borç alıyorlardı. Hatta FED'e faiz borcunu ödemek için bile faizle FED'den borç alan Başkanlar dönemi başlamıştı. Girdap ABD'yi yutuyordu. Ve birden Corona patladı. Virüs operasyonu bazıları için kurtuluş, bazıları için de batış demekti.

Kimler çıkacak, kimler dibi boylayacak, Yeni Dünya Düzeni nasıl kurulacak bunu tünelden sonra göreceğiz.

Rockefeller ailesi doların altın ve petrolle evliliğinin bittiğini de söylüyordu.

Şimdi herkesin merak ettiği soru, "Dolar kiminle evlenecek?"...

Doların dijital bir para ile evlilik yapacağı kesin. İşte bu evlilik "New European Union" (Yeni Avrupa Birliği) getirecek. 2009 yılında hayatını kaybeden efsane ekonomist Paul Anthony Samuelson, son nefesini vermeden birkaç ay önce, "2008'de başlayan bu krizin etkileri çok derin olmayacak. O günleri görür müyüm, bilemiyorum. Ancak 2020- 2025 arasında çok önemli bir kriz kurgulanacak. Dünya yeni haliyle tanışacak. Ekonomi dip yapacak. Sonra Yeni Avrupa Birliği kurulacak. Burada en önemli ülke Türkiye olacak. Çünkü o tarihte Avrupa'nın en genç ve aktif ülkesi Türkiye öne çıkacak" diyordu.

Paul Anthony Samuelson, Rockefeller ailesinin ekonomi danışmanıydı.

Ailenin PARASINI yöneten Justin, Valerie ve Indre Rockefeller için Paul Anthony Samuelson'ın her sözü kuraldı.

Samuel'in yönettiği 3 kardeş bu sözleri unutmamıştır. Yeni Avrupa Birliği için bugünkü AB'nin dağılma sürecine girmesi gerekiyor. Bu işi de bugün Corona hallediyor. BM'den DSÖ ve NATO'ya kadar artık tüm kurumlar ve yapılar değişecek. Yeni AB'de 7 ülkenin öne çıkacağı söyleniyor. Bunlardan biri de Türkiye olarak gösteriliyor.

İnanılmaz gelişmeler yaşayacağımız günler kapımızda. Böyle bir dönemde içimizden bazıları ve muhalefet "IMF'ten borç alalım" diye bastırıyor. Çok ilginç;

Ülke anahtarını teslim etmekten bahsediyorlar. Dünyada işi bilen tüm uzmanların "Türkiye uçacak" dediği bir dönemde hem de... Merkez Bankası dolar rezervlerinin eridiğini, battığımızı söyleyecek kadar gözleri dönmüş kişiler aramızda dolanıyor. Halbuki kriz sınırının çok üzerinde 85 milyar dolarımız var.

Ayrıca bu kriz ve IMF tellalları son yıllarda en büyük altın alımlarını Türkiye'nin yaptığını görmeyecek kadar körler.

Kasamızda ne kadar altınımız var bundan da bihaberler. Yılda ödememiz gereken dış borç 4 milyar dolar. Yani çerez parası.

ABD'nin ise günde 1 milyar dolardan fazla dış borç ödemesi var. Üstelik bizdeki dış borç rakamlarında büyük bölümü özel sektöre ait. Sizlerin de çok yakından tanıdığı dört Türk aile şirketi dışarıdan 30 milyar dolara yakın borç aldı. Ancak bu parayı Türkiye'ye getirmediler, Avrupa bankalarında tuttular. Onların borcu bile Türkiye'nin borcu olarak gösteriliyor.

Evet Rockfeller ailesini yöneten Samuel bile ölmeden önce "2020'de büyük kriz kurgulanacak. Sonrasında Türkiye öne çıkacak" diyor. Bizde geri vitesçiler bir türlü anlamıyor. Allah'a şükürler olsun ki, şöyle bir dönemde bu ülkeyi onlar yönetmiyor.

