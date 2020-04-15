Asıl savaş!

DAVOS toplantılarını Türkiye'de artık hemen herkes biliyor. Dünya liderlerinin, önde gelen siyasetçi, işadamı, istihbaratçı ve bilim adamının ağırlandığı o meşhur toplantılardan bahsediyorum.

2008'de yapılan Davos zirvesinde kürsüye İsrailli Profesör Yuvan Noah Harari çıktı. Dünyaca ünlü misafirlerin gözlerinin içine bakarak virüslerden girdi, Yapay Zeka'dan çıktı. İnsanlığın tamamen kontrol edileceği dönemin çok yakın olduğunu söyledi. "DİGİTAL DİKTATÖRLÜK" çağının başlamak üzere olduğunu ilan etti.

Herkese ÇİP takılacak günlerin kapımızda olduğunu açıkladı. ÇİP-Yapay Zeka işbirliği sayesinde insan göz kırpmalarının, vücut ısısından bedendeki basınca kadar gösterdiği farklılarla artık düşünceler öğrenebilirdi. Bir de örnek verdi. Kuzey Kore'de yaşıyorsanız, eve girdiğinizde duvarda asılı fotoğrafta diktatörü gördüğünüzde göz kırpma hareketlerinizin ÇİP vasıtasıyla Yapay Zeka'ya aktarılacağını ve seviyor musunuz yoksa nefret mi ediyorsunuz sorusunun hemen çözüleceğini vurguladı. Virüs-Çip- Yapay Zeka üçgenindeki çalışmaları anlattı.

"Taktırmayanlar sağlık imkanlarından yararlanamazsa, sigorta olamazsa kim ÇİP'e hayır der" sorusunu yöneltti.

İsveç'te ilk uygulama başlamış, 4 bin kişinin deri altına ÇİP takılmıştı. ÇİPLİ insanları savunanların başında da Bill Gates geliyordu. "O günler çok yakın." diyen Bill Gates sürekli "Yakında virüs çıkacak dünya sarsılacak!" diye konferanslar veriyor, Corona'nın yayıldığı Wuhan Viroloji enstitüsüne bağışlar yapıyordu. Bu konuda zaman zaman burada ciddi iddiaları aktardık size. Sonuç olarak "Bir gazeteci yazıyor işte" pozisyonuydu bizimki...

Hadi gelin bir adama gidelim... Roger Stone... 1970'lerin başında Başkan Nixon'ın yanında danışmandı. Reagan ve Bush için de çalıştı. Sırtında Nixon'ın dövmesini taşıyan Stone, 1980'lerden beri Başkan Trump ile de yakın dosttu.

2016 yılında yakın arkadaşı Trump'ın seçim kampanyasında da görev aldı. Steve Bannon'la anlaşamasa da Trump onu, başkan seçildikten sonra da danışmanı olarak kullandı. Beyazsaray'a soktu.

Trump'ın Rusya soruşturmasında da adı geçti. Roger Stone, o kadar güçlü ki Trump hala onun bilgilerine güvenir. 2019'da Stone, Robert Mueller soruşturmasıyla bağlantılı olarak 6 ila 17 yıl hapis istemiyle Florida'da tutuklandı. Trump o dönemde Stone için ortalığı ayağa kaldırdı. Attığı tweetlerle Adalet Bakanlığı'na baskı yaptı. Hapis cezası 40 aya düştü. Ancak Trump sayesinde hapisten hemen çıktı. O Amerikan Başkanlarında, yönetimlerde büyük izleri olan bir isimdi.

İşte bu Roger Stone diyor ki;

"Microsoft'un kurucusu Bill Gates, insanlara mikroçip takmak için Coronavirüs'ü ürettirdi. Bill Gates'in salgının üretim ve yayılım sürecindeki rolü çok önemli. Gates ve birkaç küreselci isimle bu aşıları ve mikroçipleri zorunlu hale getirdi.

Kimse benim bedenime mikroçip takamayacak. Bill Gates de bu umutla yaşayacak. Birçok insan da çip taktırmayacak. Tüm planını yaptı, arkasındaki güçler de Gates'i desteklediği için Coronavirüs yayıldı.

Bazen bir plan yaparsınız, ancak o planınız bambaşka sonuçlanır. Gates de bu konudan zaferle çıkamayacak.

Zaman beni haklı gösterecek." Evet Corona OPERASYONU faturasının kimlere çıkacağı şimdiden belli oldu. Virüsü 5 yıl önce anlatan ve hijyen pazarına yatırım yapıp Corona'dan sonra 200 MİLYAR DOLARLIK değere fırlayan şirkete ortak olan Bill Gates... Ve tabii Küresel sermayenin çok sevdiği Çin hedefte.

Küreselcilerden nefret eden ABD Derin Devleti'nin ULUSALCI Başkanı Trump sürekli "Corona" yerine "Çin Virüsü" diyerek ", bugün DÜNYA HÜKÜMETİ'ni savunan KÜRESELCİLERİN büyüttüğü Pekin'i yeryüzüne suçlu ilan ediyor. ABD'de kalabalık avukat ordusu mahkemeye başvurup Çin'e "ABD'nin toplam borcu kadar" yani 20 Trilyon Dolarlık tazminat davası açıyor. Ve son dakika haberi;

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Corona konusunda zamanında bilgi vermediği için Çin'i suçladı. "Zamanı gelince sorumlular hesap verecek." dedi.

Şu anda dünya "Nasıl kurtuluruz?" diye hesap, plan yapıyor, sadece virüsle kavga ediyor... Aslında virüs bahane...

Operasyon şahane... Bakın... ABD şimdiden asıl kavgaya, Corona'dan sonraki savaşa hazırlanıyor....

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