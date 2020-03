23 trilyon dolar tatbikatı

BU böyle gitmezdi... Koskoca ABD'de durumlar vahimdi. Sen kalkacak hem SÜPER GÜÇ olacaktın hem de yok olmaya en büyük aday... Bu nasıl matematikti... Devleti yönetenlerin kimyası bozuluyor, biyolojisi sarsılıyordu. En son Peter G. Peterson Vakfı önlerine bir rapor koymuştu. O rapora göre 31 Ekim 2019 itibariyle ABD'nin borcu 23 trilyon doları aşmıştı. 2025 yılında ise bu gidişle 27 trilyon doların üzerine çıkacaktı. Her 24 saatte, 1 milyar dolar faiz ödenmesi gerekiyordu. ABD'nin borcunu nakit olarak üst üste koyarsak dünya ile ay arasında 3 kez dolaşıyordu. Oha lan bu neydi? Bu borç asla ödenemeyecekti. Mümkün değildi.

Amerikan Devleti her yıl 1 trilyon dolar da bütçe açığı veriyordu. Derin Amerika'nın koltuğa oturttuğu Başkan Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2017'de ABD'nin toplam borcu 19.95 trilyon dolardı. Yani Trump'la birlikte 3 trilyon dolardan fazla dış borç artıyor, 23 TRİLYON DOLARA çıkıyordu. ABD'de ünlü ekonomistler ekranlara çıkıyor, manşetlerden taşıyor, dış borç nedeniyle ABD'nin iflas ettiğini o nedenle yeni bir sisteme geçmek zorunda olduğunu çığlık çığlığa haykırıyordu. Bir şeyler yapmak lazımdı. Süper GÜÇ'ten, Süper KÖFTE günlerine az kalmıştı.

2012'de bilim insanları dünya medyasında manşetleri kaplıyordu.Kırım- Kongo kanamalı virüsün, 5 yıl içinde tüm dünyada etkili olacağı konusunda uyarıda bulunuyordu. Uzmanların ağzından atılan manşetler ise ilginçti; "KIYAMET VİRÜSÜNE 5 YIL KALDI." Virolog Dr. Alan Cantwell, 2003'te bir makale yazıyor, dünyayı sarsan SARS virüsünün kedilerde görülen Coronavirüs baz alınarak laboratuvarda üretildiğini anlatıyordu.

Cantwell; 'Bilim insanları hayvan ve insanlarda görülen Coronavirüsleri, genetik mühendisliğiyle birleştirerek yeni bir hastalık türü olan SARS'ı üretmiştir.

Bu kesin" diye avaz avaz bağırıyordu.

Ardından "Sahte Domuz gribi ve gıdalar" kitabına imza atan ünlü stratejist William Enghdall "Egemen güçlerin gizli planını açıklıyorum. Domuz gribi laboratuvarlarda üretilip kasıtlı olarak dünyaya servis edildi" diye yazıyordu. ahaber'de yaptığımız Yazboz programına çok sık katılan bir isimdi William Enghdall. Virüslerle ilgili bu müthiş iddialarını ve yazdığı kitabı konuşmak için aradığımızda ilk kez bizden kaçtı William... Belli ki derin bir yerlerden sopa gösterilmiş, uyarı almıştı. Bir adam kitabı için konuşmaktan neden kaçardı?

Dünya Sağlık Örgütü'nden Prof. Ulrich Keil de, "Domuz gribi salgını ilaç üreticilerinin karlarını artırmak için bu şirketlerle ortak olarak üretilen bir korku kampanyasıydı" diyordu. En yetkili ağızdan gelen bu devasa itirafa dönüp kimse bakmıyordu. 2003'te, Rusya Tıp Bilimleri Akademisi üyesi Aleksander Kolesnikov ise milyonlarca can alan SARS virüsünün laboratuvarda üretilmiş biyolojik savaş ürünü olduğunu söylüyordu. Bir bilim adamının sözlerini kale alan yoktu.. Virüs dehşeti iddialarını ortaya atan bilim adamlarının listesi uzundu. Ve bir Amerikalı... Ona sordum dün... "Neler oluyor" diye... Alt alta sıraladı;

ABD derin devleti, sırtına binmiş ve gücünden istifade eden ayrıcalıklı ülkeleri, aileleri tasfiye ve kontrolü altına almak için yeni dünya sisteminde dolara ikame edeceği dijital para öncesinde alacaklılarına ve küresel sermayeye en büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor... BARTER yani takas sistemini teşvik edecek virüs sistemiyle, dolardan kaçış başlayacak.

Borsalardaki maden şirketleri ve stratejik firmalar düşük fiyatlarla ABD derin devletinin kontrolündeki şirketler geçecek.

Böylece derin ABD hem trilyonlarca dolarlık borçtan kurtulacak hem de küresel güçleri ve virüsten ayakta kalan ülkeleri kendisi ile işbirliğine zorlayacak. Yeni dünya düzeni, Yeni Avrupa, Yeni NATO ve Yeni Küresel Güçler ortaya çıkacak. Polonya ve Türkiye dikkatli olurlarsa bu yeni sistemde en avantajlı ülkelerin başında olacak. Yıllar önce yazılan kitaplar ve raporlar hep muhtemel geleceğe yönelik savaş tatbikat senaryolarıdır. Burada önümüzde olan biyolojik savaş senaryolarıdır. Senaryolarda virüs isminin kullanılması bunun gerçekten tıbbi manadaki virüs olmasını gerektirmez...

Dolayısı ile olaya virüs insan yapısı mı değil mi açısından değil de bu bir KÜRESEL BİYOLOJİK SAVAŞ TATBİKATIDIR diye bakmak lazım... Evet 23 TRİLYON DOLAR borçlu ülkeden biri olan Amerikalı bunu söylüyor... Dünya evine kapandı... TATBİKATI izliyor... Savaş daha başlamamıştı!

