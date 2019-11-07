Takla

SAADET Partisi Antalya Büyükşehir adayı Ali Aktaş bir tweet atıyor. "İdris Naim Şahin bey benden çok daha fazla Milli Görüşçüdür.

Haydi hep beraber takla atıyoruz şimdi" diyor. İdris Naim Şahin Saadet Partisi'nde GİK üyeliğine getirilmiş. Ali Aktaş bunu coşkuyla kutluyor, twitterdan sevincini paylaşıyor.

Tüm Saadet Partililer toplu olarak artık takla atacaklarmış.

Sevgili Nuh Albayrak da bir tweet atıyor; "Saadet Partisi, FETÖ'cülük dışında hiçbir marifeti olmayan İdris Naim Şahin'i GİK üyesi yapmış.

Ne diyeceğimi bilemedim ama neyse ki, partinin Antalya Büyükşehir adayı bana yardımcı oldu. Umarım hep birlikte takla atarken çukura düşmezler" diye. Bu ülkede birilerine takla attıracak güçler hep vardır. Seçimde gördük bunu. Ulusalcı olduğunu söyleyen, altı okunda devletçilik ve milliyetçilik bulunan CHP, Kürtçü, devlet düşmanı, bölücü PKK yanlısı HDP, Asena Meral hanımın Türkçü İyi Partisi ve dindar Saadet Partisi ile aynı çukurda takla atmamış mıydı? Böylesine bir taklanın kendiliğinden oluşacağını düşünene ne derler? Mesela dindar HDP'lilerle sohbet ediyorum zaman zaman.

İçlerinde beş vakit namaz kılanlar var. "Yahu" diyorum "HDP, PKK'nın ideolojisinde.

Yani Marksist ve Leninist, ateist bir parti. Yani Allah'ı inkar eden bir ideolojiye sahip. Nasıl yanyana geliyorsunuz, niçin birlikte takla atıyorsunuz?" diyorum.

Kilitleniyorlar. Taklanın izahını yapamıyorlar. Altı okunda "Devletçilik" ve "Milliyetçilik" olan CHP milletvekilleri, Aralık 2012'de Meclis kürsüsüne bir kızı çıkarıyorlar. "Vallahi öğrenciyim" diyor kız. Barış Pınarı harekatı sırasında YPG saflarında Mehmetçiğimize silah sıkarken öldürülüyor. PKK'lıyı CHP milletvekilleri sayesinde Meclis kürsüsüne çıkaran Güç kim diye düşündünüz mü hiç? Gerçi CHP lideri Kemal Bey, "PYD terör örgütü değil ki? Topraklarını koruyor" demişti. Kemal Bey'in son seçimde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise bir tv programına çıkıyor PYD'nin terör örgütü olduğunu söylüyor. Hatta Muharrem Bey, Kemal Bey'in "Topraklarını savunuyor" dediği PYD için başka ilginç şeyler de söylüyor; "Solcuların bir kısmı da Amerikan taraftarı olmuş. PYD'yi savunuyor bana. PYD kim?

Trump diyor geri çekildiği zaman Amerikan kuyularının bekçisi. Amerikan petrol kuyularının bekçisini bana solculuk adına savunuyorlar." Doğru vallahi... Böyle takla yeryüzünde yok! Şimdi "PYD terör örgütü değil" diyen Kemal Bey ile "Hayır PYD terör örgütü." diyen Muharrem İnce'yi nasıl birarada tutabiliyorlar.

Daha da ötesi Kemal Bey PYD için "Topraklarını koruyor" iddiasında. Muharrem İnce ise "PYD Amerikan kuyularının bekçisi" diyor. Baktığımızda Muharrem İnce "Solcuların bir kısmı Amerikan taraftarı olmuş PYD'yi savunuyor" diyor. Şimdi Muharrem Bey'in açıklamasına göre "PYD terör örgütü değil" diyen Kemal Bey Amerikancı mı? Muharrem Bey de Amerikancı solcular ile yanyana bir çatı altında ama anti Amerikancı mı? Çık çıkabilirsen işin içinden. Kim kendine tezat kimle nasıl birlikte takla atıyor matematik bile şaşkın... Fizik "Bende böyle bir kural yok" diyor. Baktığımızda PYD de komünist, kuyularına bekçilik yaptığı ve uğuruna öldüğü Amerika ise kapitalist. O PYD'yi kuyu bekçisi yaptıran güç, bizim solcularımızı da rahatlıkla Amerikancı yaptıramaz mı?

Mantık dersi acaba bu konuda ne der? Neyse konudan sapmayalım.

Dersimiz "Takla atmak"...

Bazıları bu görüntümüze sevinir kırk takla atar. Tarkan da bu ülkede "Akıllı ol, oyuna gelme... Tepe takla olursun" diye doğal olarak şarkı yapar.

Kimi kuyu bekçisi olurken, Nuh kardeşim de haklı olarak "Aman takla atarken çukura düşme" diye uyarır. Sonuç olarak takla attıranın ipiyle kuyuya girilmez.

Sıkıntı yoksa... Sıkıntı vardır!

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