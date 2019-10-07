Utanmaz arlanmazlar

GRETA Thumberg... 16 yaşında...

O bir İsveçli iklim aktivisti...

Dünya onu, Trump'a BM kürsüsünde konuşurken öfkeyle bakan gözleriyle tanıdı. Bir el onu alıp BM kapısından içeri sokmuştu. Greta'yı sırtında taşıyanlar, bununla da yetinmedi. Onu alıp bir de konuşma yapmak üzere BM kürsüsüne çıkardılar. Dünya liderlerine çaktı. Aralarında Türkiye'nin bulunduğu 5 ülkeyi dünya iklimine zarar vermekle suçladı. THY dünyanın dört bir yanına uçuyor ya, oradan geliyorlar. Bizim 3 tane uçağımız Amerika'ya giderken buzulları eritiyormuş. ABD'ye giden 180 ülkenin uçaklarına bakan yok. Vay be idi durumlar. Alkışladılar kızı. Batı medyası manşetlerine taşıdı. Ancak Trump fırladı ortaya. "Ne işi var bu soytarının BM kürsüsünde. Onu kimler taşıyor buralara" diye tepki gösterdi.

Evet kızın allı ballı sözleri iyi hoşdu ama hakikaten onu gazlayanlar kimlerdi?

Sponsorları ve ardındaki güç belli oldu.

Rockfeller'in petrol şirketi Exxon Mobil, Soros'un darbeci Açık Toplum Vakfı, Shell Vakfı, BP ve Goldman Sachs...

Cebine para koydukları kızı ülke ülke gezdirip dünyada iklim kahramanı ve idolü haline getirenler yeryüzünde iklim bırakmayanlar çıktı iyi mi? Onun için aptal olmayın diyoruz. Görünene değil ardında gizlenene bakmalı diye yıllardır burada feryat ediyoruz. Mesela Irak'ı günlerdir karıştırdılar. Sokaklara "Yolsuzluk var" diye insanları taşıdılar.

Ölü sayısı 100'ü aştı. Olaylar hala devam ediyor. "Vay be insanlar hak arıyor" diye bakıyorsunuz. Ancak kaos ve çatışmalar başlamadan birkaç gün önce ilginç bir toplantı vardı. Irak Başbakanı Abdülmehdi 24 Eylül'de Pekin'de Çin'in Başbakanı Li Kıçiang ile buluştu. Ve birlikte 8 dev anlaşmaya imza attılar.

Irak petrolleri de bu anlaşma kapsamı içindeydi. Çin, Irak Başbakanı'nın karşısına 10 Bakan ile çıktı. Taraflar "10 yıl içinde ticaret hacmini 500 MİLYAR DOLARA çıkarma kararı" aldı. Şöyle bir düşünün... Biz Çin'den füze almaya kalktık, ertesi gün Komutan ABD hizmetçisi PKK'ya talimat verdi.

Kandil de HDP eşbaşkanına... O da insanları sokaklara çağırdı. Bir anda çağrı alarak sokaklara fırlayan HDP'liler 50 kişiyi öldürdü. Bir füze için bunu organize eden, Çin ile 500 MİLYAR DOLARLIK anlaşma imzalayana neler yapmazdı. Pekin'e Ticari-Savaş ilan eden Washington, Çin'in enerji deposu diye İran'ı parçalamaya çalışırken şimdi de Irak çıkmıştı. Çin'in arka bahçesi olma hamlesi yapan Bağdat hükümeti nasıl unuturdu? Irak, Amerikan işgalindeki bir uydu değil miydi? Sen kimsindi? Çin'le yılda 500 Milyar dolarlık iş yapmaya kalkacak, petrolleri çekik gözlülere peşkeş çekecek adam daha anasından doğmamıştı.

Ülkenin gerçek sahipleri işgalciler ertesi gün Irak'ı karıştırdılar. Ölenler "Vatan-Millet" aşkına sokaklara fırlayarak aslında CIA aşkına ceset torbasına giren zavallılardı. Bu işler hep böyleydi. Dünya akbabalara çalışan aptallarla doluydu.

Hong Kong'da "Suçluları Çin'e iade" diye bir yasa çıkınca bir el bunu bahane edip yüzbinlerce insanı sokaklara döktü.

Çatışmalar aylardır devam ediyor. Yasa geri çekildi. Ancak sokaktakiler "Bu yetmez" diyerek başka bahane ve isteklerle eyleme devam ediyor. Tıpkı bizim Geziciler gibi... Çin'i ve etrafını terörize eden CIA böyle istiyor. "Ölün, karıştırın" diyor. Tıpkı bizdeki Geziciler gibi tepe tepe kullanıyor önüne geleni.

Şimdi gözler Akdeniz'deki Doğalgaz yataklarında... Washington gidiyor Rumlarla, Yunanistan ile anlaşmalar yapıyor. ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Kıbrıs Rum kesimine gidiyor.

Ertesi gün Rum Bakan çıkıp "Türk gemilerini tutuklarız, vururuz" diye açıklama yapıyor. Gazı almış adam ne yapsın? Bizi de Yunanistan ile Rumlarla kırdırmak isteyen gazcılar var. Ve içimizden de vurmak için çok çalışıyorlar. Kaçak FETÖ'cü yurtdışından "Bahçeli'siz bir dünya" diye twit atıyor. Amerikan elçisi bu twiti çok beğenerek yayıyor. Adamlarda utanma arlanma yok. Artık açıktan oynuyorlar, hedef gösteriyorlar. Durmuyorlar. Belli ki yine gelecekler. Ama kendileri değil...

İçimizdeki aptallarla!...

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