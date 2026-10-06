Ahmet Çakar

Dibe vurduk

Çok zavallı bir milli takımız… Adeta lanetli gibiyiz. Kötü oynuyoruz yeniliyoruz, vasat oynuyoruz yeniliyoruz, iyi oynuyoruz yine yeniliyoruz. Tıpkı dün geceki gibi. Maça iyi başladık, iyi oynadığımız dakikalarda çok ama çok garip bir duran toptan gol yedik. İki stoperimiz kafaya çıktılar vuramadılar, karambol topu İtalyan forvetin önüne düştü, o da golü yapıverdi. Sonra bozulmadık. Yine iyi oynadık. En azından maçın üstünlüğünü İtalya'ya vermedik. Yunus, İsmail, Ferdi iyiydiler. Üstelik ikinci yarıda Aral Şimşir'le beraberliği bulduk. İşte o dakikalarda 'Bu maçı kaybetmeyiz' derken yine bir duran top ve çok iyi yükselen İtalyan Calafiori takımını öne geçiriverdi. Hatta buna rağmen umudumuzu korurken son dakikalarda Esposito ile 3. golü yiyip hem futbolumuzu dibe vurdurduk hem de maalesef küme düştük. Türk futbolu hiç bu kadar dibe vurmamıştı, milli takımımız iyi de oynasa kötü de oynasa art arda mağlubiyetler alıyor. Hakemler, MHK Başkan ve üyeleri tutuklanıyor. Futbolda zaten güven yoktu. Tam anlamıyla bitti. Montella utanmadan sıkılmadan görevine devam ediyor. Artık Türk futbolu için bırakın katkıyı zarar veren bir şahıs konumunda. Söylenecek fazla bir şey yok. Allah bugünlerden bizi çabuk çıkarsın diye dua edeceğiz.