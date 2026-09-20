Ahmet Çakar

Toplantıya çıkmamak için kendini attırdı

50 yıldır Trabzon-G.Saray maçları oynanır, böylesine bir maç, Trabzonspor'un G.Saray'ı sahadan sildiği bir karşılaşma hatırlamıyorum. Tabii ki bunun baş mimarı Muhammed Salah. Bir insan her topu doğru kullanır mı? Bir insan derbide böylesine istekli olup tüm gollerde ya atan ya attıran olur mu? Tartışmasız Salah, Trabzon tarihinde tıpkı Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş gibi çok önemli bir yer tutacak. G.Saray'ın hali içler acısı. Artık Okan Buruk'tan bu takıma hayır gelmez. Yenen tüm goller ağır ve korkunç defans hataları. İlk golde korner atılıyor, Salah 70 metre tek başına ilerleyip golünü atıveriyor. Neredesin Abdülkerim? Neredesin Sanchez? Amatör takımlar bile kornerde bir oyuncuyu bu tür pozisyonlar için geride bırakır. İkinci golde de öyle. Salah aldı, çevirdi, 'al da at' dedi. Üçüncü gol, Sanchez çıkarken rakibine verdi, bu da gol oldu. Bu kadar hata yaparsan sonuç böyle olur. Gelelim Okan Buruk'a… Bilerek isteyerek kendini attırdı ki böylesine rezil bir maçtan sonra basın toplantısına çıkmasın diye. Bu kaçıncı! Daha önceki tüm maçlarına bakıyoruz, neredeyse hepsinde atılması lazım. Hep küfür, hep küfür. Bence artık bu geceden sonra Okan Buruk ile G.Saray'ın işi bitmiştir, bitmelidir. Hakem çok çok iyi maç idare etti, tek hatası Sane'ye yapılan hareketi sarı kart ile geçiştirmesi. VAR müdahalesi gelmedi, bence kırmızı olmalıydı