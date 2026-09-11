Ahmet Çakar

Elden mi kaçırdı, 1 puan iyi mi?

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını aldı. Fakat maça baktığımızda 'Fenerbahçe, Roma'yı elinden mi kaçırdı, yoksa bir puan iyi midir?' diyeceğiz tartışılır. Çünkü, Roma'nın attığı gol dahil, tek bir gol pozisyonu yok. O da uzaktan vurulmuş, yerden köşeye giden bir şut. Fenerbahçe ise özellikle ikinci yarıda Vedat Muriqi ve Oğuz'la öyle yüzde yüz goller kaçırdı ki… Üstelik Fenerbahçe ilk yarıda sadece kapandı. Kompakt durdu, açık vermedi… Ama ilk yarıda hiç üretemediler. Buna karşılık ikinci yarıya Archie Brown'un golüyle başladı. Roma belki de defansif olarak ilk hatasını yaptı, kaleci ile karşı karşıya kalan Brown dibine kadar girip beraberliği buldu. Vedat yine kaleciyle karşı karşıya ama kötü vurdu ya da kaleci iyi kurtardı, Fenerbahçe'nin öne geçmesi işten bile değildi. Hele ikinci yarının ortalarında Oğuz'un bir şutu var. Aslında acele etmeyip daha dengeli vursa kesin gol.

Maçın geneline baktığımızda topla oynayan Roma… Belki oyun üstünlüğü de Roma'da ama taktik olarak iyi kapanan ve kontrataklarla önemli pozisyonlar yakalayan da Fenerbahçe. Üstelik Fenerbahçe'nin önemli eksiklerine rağmen bir puanı almasını başarı olarak görüyoruz.

İspanyol hakem maçın genelinde mükemmel. Bir pozisyonda Roma lehine hatalı penaltı verdi. Allah'tan VAR müdahalesiyle doğru kararı buldu.