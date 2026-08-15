Ahmet Çakar

Problemin büyük olduğunu düşünüyorum

Galatasaray kötü başladı, sanki perşembenin gelişi çarşambadan belli gibiydi. Bir takım art arda 4 sene şampiyon olacak ve sezon aağır problemlerle başlayıp taraftarın tüm desteğini kaybedecek. Dünyada örneği yok. Galatasaray'a baktığımızda bazı oyuncular moralsiz, isteksiz gibiler. Sadece Osimhen ve Yunus, iştahla oynamaya çalışıyorlar ama diğerleri hikâye. Galatasaray'da bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Yeni oyuncular da gelse mevcut oyuncularla ilgili problemin büyük olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ilk yarı fazla üretmese de oyunun mutlak hakimi. İkinci yarıya da dünyada pek az santrforun atabileceği bir Osimhen golü izledik. Atletizmi ile yüksek topu kaleciden sıyırdı ve dar açıdan çok iyi vurdu. Gerçekten dünyada pek az golcünün yapabileceği işler. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Çorum önce Yunan oyuncusuyla harika bir gol buldu ve ardından belki de G.Saray'ın bu sezonki birçok politikalarını belirleyecek Çorum'un golü geldi. Çorum'un golü mutlak Sanchez'in hatası. Geri pası kısa düştü, zaten Davinson Sanchez bire birde çok iyi bir oyuncu değil ve Çorum öne geçiverdi. 2-1'den sonra Galatasaray'ın vermediği reaksiyon birçok şeyi belirliyor. Üstelik hamle oyuncusu olarak bir golcüsü bile yok ve maçın son dakikalarında Osimhen puanı kurtaran golü attı. Galatasaray'da ciddi problemler var. Kazanmış olsalardı bile aynı şeyi söylerdim. Hakemi genel olarak beğendim. 1-2 faul dışında iyi yönetti ve Çorum FK'dan Yunan oyuncuya gösterdiği kırmızı kart tartışmasız doğru.