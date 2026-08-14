Ahmet Çakar

Çok pozitif!

Beşiktaş bekleneni yaptı ve turu geçti… Bu takımda çok pozitif şeyler var. Oyun disiplinini kaybetmiyorlar, kaytaran oyuncu da yok. Taktik anlayışa sonuna kadar bağlı kalıyorlar. Orkun Kökçü gerçek anlamda bu takımın hem saha içi hem de saha dışı lideri olmuş. Cerny'nin dün geceki performansı ve stoperde Djalo'nun mücadelesi takdire şayan. Beşiktaş ilk yarıda fazla üretemedi. Dönen topları kazandı, rakibe oynama imkanı tanımadı ama Orkun'un direkten dönen topu dışında da ciddi bir pozisyonu yok. Ani bir kontratakta Ouliatan doğru bir zamanlamayla Cerny'nin önüne bıraktı, o da akıllı ve düzgün bir vuruşla golü yaptı. Daha bu takıma Trossard girecek ki dün gece yarım saat süre aldı. Ve belki de en önemlisi Vlahovic gelecek. Hep söyledik Oh, iyi oyuncu ama Beşiktaş gibi önemli hedefleri olan bir takımın golcüsü değil. Beşiktaş asla geçen yıllardaki Beşiktaş gibi değil. Mükemmel bir kaleci ve nazar değmezse mükemmel bir golcü aldılar. Belki de şu anda Türkiye Ligi'nin en çok ses getirecek golcülerinden biri. Orkun'un olması sadece milli takım için değil, sadece Beşiktaş için değil her takım için büyük avantaj. Peki Beşiktaş'ın hâlâ bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Belki bir sağ kanat olabilir. Ama olmazsa da Beşiktaş'ın eksiği var, rakiplerin göre daha zayıf diyemeyiz. Sonuçta Türk futbol tarihinin en zor, en çekişmeli yıldızlarla dolmuş takımların olduğu müthiş bir lig bizi bekliyor.