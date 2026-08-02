Asıl problem Aktürkoğlu!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sahadaki kadro ve oynanan futbol sizi tatmin etti mi? Sturm Graz karşısında durum ne olur?

Fenerbahçe, Gornik karşısında ilk maçta iyi oynadı. Sadece 1-0 kazandılar ama kaçırılan pozisyonlara baktığımızda sonuç çok daha farklı olmalıydı. İkinci karşılaşmada Fenerbahçe'yi beğenmedim. Turu geçtiler ama çok farklı da olabilirdi. Fenerbahçe bu sene büyük hedefleri kovalamak istiyorsa özellikle atak oyuncular ki bunların başında Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Talisca ve Vedat geliyor, çok etkili olmak zorundalar. Asensio ve Talisca'ya baktığımızda geçen sezon iyiydiler. Vedat Muriqi oynamaya başlamadı. Ama asıl problem Kerem'de. Çünkü Fenerbahçe'nin sağ kanadını Greenwood, sol kanadını ise Kerem teşkil edecek. Bir yıldır bakıyoruz, Kerem'in Fenerbahçe performansı çok kötü. Tamam gol atıyor ama bir türlü arzu edilen Kerem seviyesine gelemedi. İşin kötüsü, sebebi de belli değil. Mutaassıp yaşayan, iyi bir profesyonel olduğundan hiç kuşkumuz yok ama belki de aşırı duygusallık, bazı psikolojik saplantılar beklenen patlamaya izin vermiyor.

BOŞVERMİŞLİK HAVASI HAKİM

G.Saray transferde sessizliğini koruyor. Bunun için de çok fazla eleştiri var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz. Geçen yıllarda olduğu gibi 'Fırtınadan önceki sessizlik' diyebilir miyiz?

Gönül ister ki Galatasaray'ın bu patolojik sessizliği futbolun doğruları ile paralel olsa. Yani diğer bir değimle bekleyip bekleyip en doğru transferi, nokta transferi yapmak olsa. Fakat bu işin içinde başka bir iş var. Görünün o ki bir boş vermişlik havası hakim. Eğer bunun futbolun dinamikleriyle bir ilgisi yoksa Galatasaray'a bir cismin yaklaştığının haberimi alındı yada geçen yıllarda 'isminin açıklanmasını istemeyen sponsorlar' takiyesi ile gelen paralar mı kesildi? Dedim ya Galatasaray'da yıllardır süregelen hep bir flu tablo hakim. Bekleyeceğiz, ne olacak göreceğiz.

İTALİANO EN BÜYÜK ŞANSI

Beşiktaş, hocası İtaliano ile farklı bir görüntü çiziyor. Avrupa Ligi'nde iki galibiyet aldı. Eksikleri var mı?

Beşiktaş bazı transferleri çok doğru yapmış; başta İtaliano… Sevimli, hırslı, cana yakın ve belli oranda şovmen bir hoca. Kaleci Nübel de öyle. İlk izlenim fevkalade iyi. Salih Özcan doğru transfer. Her ne kadar Trossard'ı izlemesek de geçmişine baktığımızda etki yapacak konumda. Fakat Beşiktaş'ın bazı mevkilerde kalite sorunu var. Özellikle forvet ve sağ kanatta. Koreli Oh iyi bir oyuncu, iyi de bir profesyonel. Ama üst sınırı belli. Beşiktaş'ın diğer rakiplerine bakınca Osimhen, Onuachu ve Vedat gibi isimlerle kıyaslandığında Oh çok geride kalıyor. Üstelik yedek forvetler de Beşiktaş'ın büyük hedefleri seviyesinde değiller. Salah gelse iyi olurdu ama bu transferin tıkanmasında Beşiktaş'ın suçu yok. Salah'ın ve menajerinin fırsatçılığı var.

UMUTSUZ VAKA!

Yeni sezonda hakemlerden ne bekliyorsunuz? Çipli top uygulaması işleri kolaylaştırır mı?

Türk hakemleri hem deneyimsiz hem de birkaç hakem dışında çok yüksek kalitede değiller. Bunu geçmiş yıllarda da gördük. Değil çipli top, hangi teknolojik yeniliği getirirseniz getirin, hakemlerden beklentim maalesef kötü. Geçmiş sezonlarda da gördük. VAR sistemi geldi, dünyada tartışmalar azalır diyorduk ama ABD'deki Dünya Kupası'nda gördük ki bu sistem, tartışmaları azaltacağına daha da yüksek boyutlara getirdi.