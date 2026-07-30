Ahmet Çakar

Futbolu unutan oyuncular var!

Fenerbahçe turu geçti… Geçmesi de lazımdı. Kadro kalitesi rakibinin en az 15 katı… Fakat dün gece takım iyi değildi. Bazı oyuncular futbol oynamayı unutmuş gibi. Mesela Kerem… İnanılmaz kötübir performans sergiliyor. 45+'lardagolü atsa maç kopacak. Kaleciyle karşı karşıya kaçırıyor, dönen topta da Gornik Zabrze 45+10'da golü atıp maça ortak oluyor. Gelelim İrfan Can'a… İsmail Kartalonda ne buluyor anlayamıyorum.Kendisi o mevkide oynasa inanındaha başarılı olur. Özellikle ilk yarıda Guendouzi ve Fred orta sahada çok yalnız kaldılar ve bütün Gornik ataklarındaki yüklenme defans bloklarına geldi. İkinci yarıdaki değişiklikler kesinlikle doğru. Hatta geç bile kalınmış. İsmail ile Greenwoodoyuna girdiler, belli oranda oyununseyri değişti. Fenerbahçe çok iyi oynamasa da en azından rakip ilk yarıdaki gibi elini kolunu sallayarak gelmedi. Bütünbunlara rağmen Fenerbahçe'nin eniyi oyuncusu tartışmasız kaleci MertGünok… Önemli pozisyonları kurtaran adam oldu. Sonuçta Fenerbahçe turu geçti ama Sturm Graz asla dün geceki Gornik gibi bir takım değil. Dün gece rakip Sturm Graz olsaydı Fenerbahçe'nin performansına baktığımızda sonuç farklı olurdu. Üstelik Fenerbahçe'nin hakem şansıyanındaydı. Maçın başında VAR davetiile kazanılan penaltıyı her hakemvermez, her VAR hakemi de davetetmez. Hakem acemiydi. Gornikli oyuncu hakemi formasından çekti, silkeledi hakemde tık yok.