Ahmet Çakar

Ölümcül frikik!

Sezon başladı, hayırlı olsun… Öncelikle şunu çok iddialı söyleyebilirim; şu anda Türkiye Süper Ligi'nin en yetenekli, en yaratıcı, topa en iyi vuran oyuncusu tartışmasız Talisca… Fizik olarak güçlü olduğunda kötü de oynasa çok önemli işler yapabiliyor… Tıpkı dün geceki gibi. Özellikle ilk yarı Fenerbahçe ofansif anlamda fazla etkili olamadı. Fakat Gornik Zabrze'nin geldiği ve taraftarın yavaş yavaş homurdandığı ilk devrenin sonlarına doğru sahneye Brezilyalı oyuncu çıktı. Bir frikik bu kadar mı ölümcül noktaya vurulur, dün gece onunla gördük. Bu gol belki de ikinci yarı için Fenerbahçe'yi ateşledi. Kaçanpozisyonlarvar. Direktendönen toplarvar ama skor kısır… Önce şunu söyleyelim; Kerem, Fenerbahçe içinçok şey ifade etmeli ama edemiyor. Geçen sezon da edemedi. O iyi olmadığında Fenerbahçe'nin tek kanadı pasif kalıyor. Eğer Fenerbahçe busene şampiyon olacaksa Kerem'inbu haliyle çok zor görünüyor. Fred çok istekli. Belli ki eski günlerini özlemiş. Semedo çok ilginç bir oyuncu. Portekiz Milli Takımı ve Premier Lig apoletli ama takıma bir türlü oturamadı. Ofansif yönü çok iyi. Hele hele Greenwood'la sağ kanatta çok etkili olurlar ama savunma yönü için aynısını söyleyemeyiz. Savunma hatası yapıyor, konsantre olamıyor.

Sonuçta, Fenerbahçe bu turu geçer. Takımın geçen yıldan iyi olacağı kesin.