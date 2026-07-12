G.Saray az ama öz transfer yapmak istiyor

Her transfer dönemi, Galatasaray'ın kâbusu oluyor. Yine tepkiler var yönetime. Başkan açıklama yapmak zorunda kalıyor. Dursun Özbek bu dönemi nasıl geçirmeli?

Galatasaray, kadrosu en az eksik olan takım. Üstelik son 4 yılın şampiyonu. Gerçek anlamda baktığımızda G.Saray'ın en eksik yeri, 10 numara mevki. Geçen yıl burayı zaman zaman Sara, zaman zaman da Yunus ile tamamlamaya çalıştılar. Ancak G.Saray'ın transfer edeceği neredeyse her oyuncu, direkt ilk 11 oyuncusu olmalı. Zira G.Saray'da, Dünya Şampiyonu Almanya Milli Takımı ve M.City'nin kaptanı İlkay Gündoğan bile direkt ilk 11 oyuncusu değil. Bence G.Saray bekliyor. Az ama öz transfer yapmak istiyor. Yoksa geçen yıl Asprilla olsun, birçok transferler yaptılar ama bu futbolcular ilk 11 olamadı ya da tüm bunların dışında bilmediğimiz başka şeyler var. Örneğin; isminin açıklanmasını istemeyen sponsorların musluğu kapatması gibi.

İCARDİ'NİN AYRILIĞI TAKIMI ETKİLEMEZ



İcardi ile yollar ayrıldı. Bu vedayı nasıl yorumluyorsunuz? G.Saray, İcardi'yi arar mı? Yerini doldurmak için ne yapmalı?

İcardi, G.Saray taraftarının sevgilisi. Özellikle ilk 2 yıldaki şampiyonluğun baş mimarı. Ama artık yaşlı. Kendine pek de baktığını söyleyemeyiz. Adeta kafasına göre takılan bir yedek golcü durumunda. G.Saray ona beli bir rakam teklif etti ki bence bu rakam gayet normaldi ama İcardi kabul etmeyip gitti. Ben bu konuda G.Saray Kulübü'nü hatalı bulmuyorum. Bilakis haklı buluyorum.

GREENWOOD TUTARSA BÜYÜK İŞ YAPAR



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin şu ana kadarki icraatlarını nasıl buluyorsunuz?

F.Bahçe, imkânlar ölçüsünde doğru transferler yapıyor. Evvelemirde almaları gereken en az 1-2 santrfor vardı. Vedat Muriqi'i aldılar, belli oranda rahatladılar. Tamam, kabul ediyorum ki Vedat bir Haaland, Lewandowski değil ama karakteri ve Türkiye'de futbol oynamış olması, adaptasyon riskini en aza indiriyor. Ake transferi de doğru. Eğer sakatlık problemi yaşamazsa büyük katkı verecek. Greenwood transferi ise henüz tamamlanmadı. Ama yüksek ihtimalle gelecek gibi görünüyor. Sorunlu bir futbolcu olduğu kesin ancak çok iyi bir oyuncu olduğu da gerçek. Tutarsa büyük iş yapar.

İSMAİL KARTAL DOĞRU BİR SEÇİM OLDU...



İsmail Kartal tekrar döndü. Bir son dakika seçimiydi. Oğuz Çetin'le beraber Fenerbahçe'de görev alıyorlar. Sarı-lacivertli taraftarlar için bu durum umut verici mi? Sizin beklentileriniz neler?

F.Bahçe macera aramadı. Bence haklı olarak ya Aykut Kocaman ya İsmail Kartal ile çalışacaklardı. Evvelki yıl, en kral hocayı getirdiler de ne oldu! Mourinho'dan daha büyüğü var mı? Hem kendini rezil etti hem de F.Bahçe'de başarısız oldu. Türkiye'yi bilen, F.Bahçe'yi bilen, Türkiye Ligi'ni bilen bir hocanın, dolayısıyla yerli bir hocanı gelmesi gerekiyordu ve doğru bir tercih yaptılar.

10+4 KURALI ÇOK SAÇMA VE YANLIŞ



Futbol Federasyonu, kulüplerin isteğine rağmen yabancı kuralında 10+4'ten geri adım atmadı. Yorumunuz nedir? Federasyonun yaptığı doğru mu?

10+4 kuralının değişmemesi, evrensel hukuk ilkeleri açısından doğru ama futbolun gerçekleri açısından yanlış. Şöyle ki bu karar bugünlerde değil geçen yıl alındı. Dolayısıyla bazı takımlar hazırlıklarını bu kurala göre yaptılar. Hukuken 'Ben şimdi bu kuralı kaldırıyorum' demek doğru değil ama futbolun gerçeği açısından yanlış. Mesela 20 yaşında genç bir futbolcuyu ufak bir bonservis ile alıyorsunuz, o oyuncu 3-4 yılda büyük aşama kaydediyor, değeri çok artıyor ve sözleşmesi bitince de Avrupa'nın dev bir takımına gidiyor. Bunun Türk futboluna faydası ne? Biz sanki Avrupa'nın önemli takımları için genç oyuncuları yetiştiren bir ülke durumuna düştük. Bu çok yanlış ve saçma.

İTALİANO BEŞİKTAŞ'A HAVA GETİRDİ



Beşiktaş, İtalyan bir hocayı göreve getirdi. Transferde de aktif takımlardan bir tanesi. Bu sezon bir umut olur mu?

Hiç tanımamama rağmen Beşiktaş'ın hocası İtaliano, iştahlı, disiplinli ve istekli bir hocaya benziyor. Beşiktaş belli nokta transferleri de tamamlamak üzere. Bu, sezon başı için çok önemli ama hâlâ Beşiktaş'ın kadrosu bir G.Saray ya da F.Bahçe kadar değil.

FIFA DEŞİFRE OLDU!

Dünya Kupası devam ediyor. Genel olarak bütün maçları takip ediyorsunuz. Bu turnuvayı nasıl buluyorsunuz?

Dünya Kupası, futbolun ağır şekilde siyasallaştığı, FIFA'nın deşifre olduğu, rezil bir organizasyon görünümünde. Maçlar kötü saatlerde oynanıyor, çok sıcakta oynanıyor, FIFA ağır şekilde tartışılıyor ve sonuçta hiç kimseye fazla keyif vermiyor.

İNFANTİNO KENDİNİ BİTİRDİ!



Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri de FIFA Başkanı İnfantino. Ne dersiniz?

İnfantino'nun güce tapan, büyük baronların kucağında hayatına devam ettiği biri olduğu ortaya çıktı. Düşünebiliyor musunuz, FIFA'nın futbola siyaset karışmasını şiddetle kınadığını biliriz. Yıllar içinde birçok ülke futbolunu askıya aldılar. Gerekçe, siyasi müdahaleydi ama siyasi müdahalenin kralını FIFA'ya yaptılar ve İnfantino utanmadan, sıkılmadan bu baskıya teslim oldu. Hem kendini bitirdi hem de FIFA'yı.