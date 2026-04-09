Mucize gerek!

Galatasaray dün gece işi büyük oranda bitirdi… Göztepe kağıt üzerindekorkulan bir deplasmandı ama ilkyarıya baktığımızda korku, tempove rekabet adına dağ fare doğurdu. İlk devre Galatasaray çok iyi oynadı. İki gol buldu, birkaç pozisyondan da yararlanamadı. İlk gol Barış'ın mükemmelkafasından geldi. Tam bir golcükafası… Ardından da İlkay, ortalayayım derken top Göztepeli oyuncuya çarpıp yükselip kendi kalesine gol oldu. İlk 45 dakikada Galatasaray güle oynaya 3 puanı aldı diyorduk ki ikinci yarıda her şey değişiverdi. Göztepe golü buldu ve ardından da dalga dalga gelmeye başladı. 2-1'den sonra kaçırdıkları bir pozisyon var ki inanılır gibi değil. Göztepeli forvet arka direkte tamamlasa sonuç çok farklı olurdu. İmdada Lemina'nın golü yetişti. Belki de her şeyi bitiren de o kafa golü oldu. Kornerden gelen topa, Lemina bomboş vurdu ve işi bitirdi.

Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosu daha rahat oynuyor. Türkiye Kupası hariç haftada bir maç oynayacaklar. Puan farkı 4 ve çok az karşılaşma kaldı. Kağıt üzerinde hakem için zor maçtı ama pek öyle olmadı. Bir-iki faul ve karthatasına rağmen Alper Akarsu içinkötü bir yönetim sergiledi diyemem.Bilakis sakin ve objektifti. Galatasaray'ın bundan sonraki deplasmanlarına baktığımızda belki Samsun maçı zor görünebilir ama en zor karşılaşmaları, içeride oynayacakları Fenerbahçe derbisi olacak. Zaten o maçlara Osimhen yetişmiş olur ve artık Galatasaray'ınbundan sonra şampiyonluğu kaybetmesimucizelere bağlı.