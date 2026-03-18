Fenerbahçe dün geceki farklı galibiyetle biraz olsun nefes aldı. Kazanmak zorundalardı ama ilk yarıda çok kötü bir oyun vardı. Devrenin sonuna doğru, Antep defansının hatasıyla gelen gol, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Aslında ikinci yarı sarılacivertliler için kötü başladı. Gazianteppenaltı kazandı, skoru 1-1'e getirdi,yine tüm camia"eyvah" derkenbu dakikadansonra takım iyioynamaya başladı. Önce Guendouzi'nin mükemmel pasıyla Nene Fenerbahçe'yi öne geçirdi, ardından da bu kez Asensio'nun mükemmel pasını değerlendiren Nene hattrick'ini yaptı ve işi bitirdi. Şimdi Tedesco'ya sormak lazım; Nene gibi oyuncun var, Asensio gibi bir oyuncun var, Karagümrük maçına niye bunlarla başlamıyorsun! İlk yarıda Levent'i sağ bek oynattı, olmadı, zaten olmayacağı da belliydi, ikinci yarı Mert'i aldı. Sonuç olarak Fenerbahçe'ye, Tedesco'nun katkısı sıfır… Oyuncu tercihleri tamamen yanlış. Saldım çayıramevlam kayıra şeklinde oynuyorlar. İkinci yarıda kaliteli oyuncular ve Nene sayesinde farklı bir galibiyet aldılar. Antepahı gitmiş, vahı kalmış bir takımgörüntüsünde… Hakem Kadir Sağlam için iyi de söyleyemiyorum kötü de diyemiyorum. İlk yarıda sarı kartı atladı. Bazı faullerde oyunun hızlı başlamasını engelledi. Ama VAR kararıyla gelen Asensio'nunelle oynama kararı doğru.