Galatasaray bu işi bitirdi!

Galatasaray, galiba işi bitirdi. En yakın rakibiyle puan farkı 7. Her ne kadar ikisiyle de maçı olsa bile bazı oyuncular, ligin çok üzerinde. ÖrneğinOsimhen, sadece gol atmıyor,sadece jeneriklik vuruşlar yapmıyor,takıma liderlik de yapıyor. İlk yarıda her ne kadar G.Saray pozisyon bulsa da dengeli bir oyun vardı. Başakşehir, oynamaya çalıştı. Bazen de pozisyona girdiler ama ikinci yarı korkunç bir G.Saray izledik. Başakşehir ligin iyi takımlarından biri ama özellikle ikinci yarı tam anlamıyla sürklase oldular. İkinci yarının başında Başekşehir, 10 kişi kaldı. Kazanılan serbest vuruşta daSingo, arka direkte G.Saray'dakiilk golünü attı. Zaten G.Sarayskor avantajını yakalayıpda rakiptenbir fazla oynayıncakaçınılmaz songeliyor. Ardından Osimhen'in koşusu, göğsünde yumuşatışı ve vuruşu. Harikabir gol. Aslında o golden önceuçarak attığı vole direkten döndü.



BATUHAN'I BEĞENDİM

O top direkten dönmese yılıngolüydü. Bitime dakikalar kala daYunus, çizgi halindeki defanstansıyrılıverdi, döndü ve Nhaga'nınönüne bıraktı, o da attı. SonuçtaOkan Buruk'lu G.Saray dörtte dört yapmak üzere.

Hakem Batuhan Kolak'ı beğendim. İkinci sarı karttan gelen kırmızı kart doğru karar. Rakibin ayağınabasma var. Stili, oyunculara yaklaşımıda çok iyiydi.