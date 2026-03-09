Son golde ofsayt yoktu

Öldürmeyen Allah öldürmüyor diye bir laf vardır… Ya da çıkmadık candan umut kesilmez diye… Düngece gerçekten öyle oldu. Biridese ki 80. dakikada Fenerbahçebu maçı kazanabilir mi"Dalga geçme" derdik. Gerçekten de öyle oldu. Son 20 dakika dışında futbol adına hiçbir şey ortaya koyamayan Fenerbahçe, şansı, can havliyle saldırması ve Allah'ın lütfuyla maçı kazanmasını bildi. Tedesco hoca filan değil. Levent Mercan'ı stoper oynatmış, yenilen iki golde de onun hatası var. İkinci yarı her şey bitmek üzereydi ki bitime dakikalar kala önce Nene çıktı, soldan girdi uzak köşeye bıraktı. Herkes acabamı dedi hatta 5dakikalık uzatmayaitiraz edildiama bitimedakikalar kalabu kez Cherif3 puanı getirengolü atıverdi. İşte futbol böyle enteresan bir oyun. 80'li dakikalarda lig bitmişti ama siz bu satırları okurken hâlâ devam ediyor.

Sonuçta son 20 dakikaya bakıyoruz birçok şey tamam ama ilk 70 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe diye bir takım yok. Samsunspor'ada yazık oldu. İyi oynadılarfakat son 10 dakika çok enayicegoller yediler. Hakem OğuzhanÇakır, fena maç yönetmedi. Biriki faul hatası yapmış olabilirama kritik kararlarda haklıydı.Fenerbahçe'nin attığı songolde de kalecinin görüş alanınıbozan bir ofsayt yoktu.