Şansalan kırmızıyı veremedi!

Galatasaray, 120 dakika mücadele ettiği, çok zorlandığı Juventus maçından sonra Anadolu'nun en iyi takımlarından biriyle oynadı. Tüm maç boyunca teslim olmadılar. Ama çok kötü goller yediler. İlk yarı topla rahat çıktılar. Belki net pozisyon yakalamasalar da topa RAMS Park'ta en fazla sahip olan Anadolu takımlarından biri oldular. Bu arada ilk yarıda belki de yılın golü olacak bir pozisyon, direğe takıldı. 50 metreden vurulan şutta kaleci Uğurcan öndeydi, son anda parmak ucuyla ve direğin yardımıyla golü engelledi. Devre berabere bitecek diye düşündük ama uzatmalarda Sacha Boey'in golü geldi. İkinci yarının hemen başında Alanyaspor, göstere göstere bir gol atıp beraberliği yakaladı. Singo'nun yerleşim hatası ve bomboş kafayı vuran bir Alanyasporlu... Bu golden sonra yorgunluk emareleri olur mu diye düşündük ama sahneye art arda Osimhen çıktı. Kısmi başarısız röveşatasını fırsat bilen Torreira, bir fare gibi girip galibiyet golünü attı ve maçın sonlarına doğru da Alanyaspor kalecisinin Osimhen'e ikramını pek tabii ki Osimhen geri çevirmedi ve işi bitirdi.

Dün maça bakıyoruz, Osimhen hem teknik hem de manevi anlamda takıma inanılmaz katkı yapan bir oyuncu. Sözüm ona yabancı ama doğuştan G.Saraylı gibi mücadele ediyor.

Hakem Ali Şansalan her zamanki gibi... Ne çok iyi ne çok kötü. Kart ve faul hataları yaptı , bazı avantajları kesti. Ama en önemli hatası, Singo'nun, rakibin diz kapağının yanına bastığı tabanda kırmızı kart veremedi.