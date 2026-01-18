18 Ocak 2026, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Oğuzhan Çakır iyi yönetti

AHMET ÇAKAR

Oğuzhan Çakır iyi yönetti

Oğuzhan Çakır iyi yönetti

18.01.2026, Pazar

Artık çanlar G.Saray için çalıyor. Dün geceki puan kaybı hem F.Bahçe hem Trabzonspor'u havaya soktu. Üstelik G.Saray'da kalecisinden İcardi'ye, Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a kadar herkeste bir ruhsuzluk, isteksizlik mevcut. Tüm maç boyu tüm final pasları başarısız. Gereksiz top kayıpları, kaybedilen topları geri kazanmadaki geçen uzun süre alışılmışın çok dışındaydı. G.Saray, mütevazi Anadolu takımlarını İstanbul'da boğardı. RAMS Park'ta kimse kafasını kaldıramazdı ama dün gece hiç de böyle olmadı. Belki pozisyon buldular ama yedikleri gole bakıyoruz, tam bir defans hatası. Gaziantepli oyuncu iki kişinin arasından geçti, tamamlandı ve ardından Antep'in golü geldi.

Bu dakikadan sonra G.Saray, ciddi anlamda şansa bir gol buldu. Kazımcan'ın uzun taç atışı, Nazım Sangare'den sekti, Barış Alper bomboş tamamlayıverdi. Aslında bu golden sonra bu kötü G.Saray, maçı da kazanabilirdi. Abdülkerim'in kafasını çıkararak kaleci Zafer maç boyu kendisine fazla iş düşmemiş olmasına rağmen belki de maçı kurtardı. Sonuçta bugün F.Bahçe ve Trabzon kazanırlarsa ligin ikinci yarısında kartlar yeniden dağıtılacak. Hele son saniyede Antep'in kaçırdığı pozisyon gol olsa belki de G.Saray'da dinamikler yerinden oynayacaktı.
Hakem Oğuzhan Çakır kötü maç yönetmedi. 1-2 kart hatası, 1-2 de faul hatasıyla benim kriterlerime göre maçı iyi yönetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Lemina’ya çarpan top penaltı olmaz 11.01.2026 Pazar
F.Bahçe eskisinden daha güçlü 07.01.2026 Çarşamba
Aydın tartışmasız mükemmeldi 06.01.2026 Salı
Asla bu seviyenin hakemi değil 24.12.2025 Çarşamba
Alper Akarsu, Torreira’yı atamadı 22.12.2025 Pazartesi
Hakem Ali Yılmaz’ı beğenmedim 21.12.2025 Pazar
Halil Umut Meler Dünya Kupası’nı kaçırdı 19.12.2025 Cuma
Hakem ikinci yarı çok kötüydü 02.12.2025 Salı
Rize’nin iki golü de Altay’ın ikramı 24.11.2025 Pazartesi
Hakeme geçer not 23.11.2025 Pazar
Daha Fazla Gör