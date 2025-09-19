19 Eylül 2025, Cuma
AHMET ÇAKAR
19.09.2025, Cuma
'Avrupa Fatihi Galatasaray' derler ama son yıllarda Galatasaray Avrupa'nın cücesi olma yolunda hızla ilerliyor… Frankfurt, Almanya'nın vasat bir takımı ve asla Galatasaray'dan daha iyi bir takım değil. Üstelik dün gece de Frankfurt, Galatasaray'dan daha iyi oynamadı. Peki bu tarihi skor nasıl oluştu, cevabı çok basit; bireysel hatalar... İlk 37 dakikaya bakıyoruz, Galatasaray önde, Barış Alper'le ikinci golü de bulabilirdi ama Yunus'un manasız fantezisi ile gelen hata Frankfurt'a beraberliği getirdi. Düşünebiliyor musunuz Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 öndesiniz ama 13 dakikada 3 gol yiyip devreyi 3-1 geride kapatıyorsunuz. İkinci yarıda da Frankfurt 1-2 defa geldi, yine çok komik goller buldu. Önce top Sanchez'e çarptı gol oldu, ardından da oyuna sonradan giren Sane topla eveleyip geveleyince kaptırdı o da gol oldu. Uzun yıllardır böyle bir maç seyretmemiştim. Asla oyun üstünlüğü Frankfurt'ta değildi ve Frankfurt da attığı tüm golleri hazırlamadan, organize olmadan, Galatasaraylı oyuncuların bireysel hataları ya da kendi kalesine vuruşlarıyla buldu.
Gelelim Okan Buruk'a; ya kardeşim bir de Avrupa'da başarılı ol! Frankfurt'a yenilmen anormal değil ama böylesine farklı yenilmen ve bunu son birkaç yıl içinde bir çok kez yapmış olman sana fatura edilir. Sonra derler ki Okan Türkiye'de mükemmel ama asla Avrupa'da mücadele eden Galatasaray'ın hocası olamaz.
