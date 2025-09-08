AHMET ÇAKAR

08 Eylül 2025, Pazartesi
08.09.2025, Pazartesi
Konya'da kara hem de kapkara bir gece yaşadık… Tamam İspanya dünyanın en iyi birkaç takımından biri. Söylenecek bir şey yok ama ne oyun ne de skor böyle olmamalıydı. Adamlar 15 net pozisyon yakaladı, yarısını da attılar. Aslında biraz Uğurcan'ın şansı ve başarısı olmasa belki de çift haneli ağır rezil bir yenilgi alacaktık. Takım olarak savunamadık. Ne bireysel olarak savunduk ne de takım savunması olarak ayakta kalabildik. Çok rahat geldiler. Ceza alanında bile gençlerin ancak halı sahada başarabildikleri kısa paslar, hatta abartılı paslar yapıp gollerini buldular. Aslında Montella'da da hata var. Biraz daha diri, daha dirençli, daha defansif bir kadroyla çıkmalıydık. Karşındaki takım sıradan bir takım değil. Evet acımız büyük. Allah'tan Gürcistan'ı Gürcistan'da yenmişiz de grup ikinciliği için avantajı elimizde tutuyoruz. İkinci olursak da play-off'ları oynamak zorunda kalacağız.
Sonuçta; dün geceyi unutalım diyeceğim ama arşiv unutmayacak. Dün geceden alınacak ders; takım olarak nasıl kompakt durulur, kontrataklarda nasıl az hata yapılır ve takım savunması nasıl sağlanır olmalıdır. Düşünebiliyor musunuz bu maç büyük bir turnuvada olsa rezil rüsva olmuştuk. Dün gece de böyle olduk.
