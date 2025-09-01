AHMET ÇAKAR

Yüzlerine kan gelmiş

Önce şunu söyleyelim; Jose Mourinho adam değilmiş, pedagojik formasyonu, takım üzerindeki etkisi ve hatta hocalığı bile bitmiş bir adammış… Nasıl böyle iddialı konuşuyoruz, cevabı çok basit… Tüm oyuncuların yüzüne adeta kan gelmiş. Kölelikten kurtulmuş çocukların rahatlığında, coşkusunda oynadılar… Önce ilk 45 dakikadan bahsedelim; Fenerbahçe bir çok şeyi doğru yaptı. İlk gol Nene'den geldi. Her ne kadar rakibe yazılmışsa da Nene'nin bu goldeki katkısı büyük. Nene'yi beğendim. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Çok üst düzey mücadeleler için yeterli mi tartışılır. Alvarez'i de beğendim. Fenerbahçe orta sahasında eksik olan, müdahale çabukluğu ve sertliği getirmiş. En-Nesyri yine gollerini attı. Özellikle ikinci golde Brown'un müthiş ortasını çok iyi tamamladı.

İkinci devre, belki 3-0'ın rehaveti belki de Benfica maçının yorgunluğuyla tempo düştü, Fenerbahçe'nin oyun hakimiyeti azaldı.

Gelelim İrfan Can Kahveci'ye…. Çakal Mourinho çocuğun bir senesini yemiş. Onun kadar topun ayağına yakıştığı bir başka oyuncu yok. Belki de Fenerbahçe'nin şansı bu kaotik dönemde G.Birliği ile oynaması oldu. Tartışmasız ligin en zayıf ekiplerinden biri ve maalesef düşmenin en büyük adaylarından da biri olarak görünüyor.

Hakem Çağdaş Altay iyi maç yönetti. Sakin, oyunculara yaklaşımı iyi. Yalnız kendisine tavsiyemiz en az 4-5 tane faul olmayan ya da basit fauller dediğimiz düdükler çaldı.

