AHMET ÇAKAR
25.08.2025, Pazartesi
Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor… Barış Alper kızakta, sıkıntılı ama Galatasaray çok net bir skorla kazanmayı başardı. Ofansif üstünlüğü çok fazla… Üstelik bir takımın sol beki, ilk iki golü atıp maçı çözüyorsa bu daha da anlamlı. Fakat eksik olan bir şey var. O da Galatasaray'ın takım savunması. İkinci yarıya bakıyoruz, Kayserispor son vuruşlarda becerikli ya da son pasları biraz isabetli yapsa belki de maç 2-2'ye gelebilirdi. Galatasaray defansif olarak iyi değil. Bunun sebebi ne derseniz, belki konsantrasyon eksikliği, belki sezon başı ya da başka bir şey… Ancak Galatasaray'ı bekleyen asıl tehlike; takım içinde çok ciddi huzursuzluğun başlamış olması. Son 15 dakikada Osimhen ile Yunus'un yaşadıkları kör bir vatandaşımızın bile gözünden kaçmaz. Yunus hatalı pas veriyor, Osimhen bağırıp çağırıyor, Yunus çok sinirleniyor, sonra oyundan çıkıyor, Osimhen golü atınca da bırakın sevinmeyi adeta somurtuyor… Bunların tamamen ve tamamen tek nedeni para…
Yunus, Barış düşünüyorlar, "Biz 2-3 milyon Euro alırken babalar 10 milyon, 20 milyon gibi paralar alıyorlar." Bu maaş adaletsizliği belki de Galatasaray'da büyük problem yaratacak.
Maçın hakemi genelde iyi ama Galatasaray'ın ikinci golü öncesi Sane'nin Kayserili oyuncuya yaptığı faulü göremedi. Top taca çıkıp yeniden oyuna sokulduğu için de VAR hakemi müdahale edemezdi ve gol hatalı olarak geldi.
