AHMET ÇAKAR
17.08.2025, Pazar

Olmuyor… olmadı… olmayacak da… Fenerbahçe ne yaparsa yapsın olmuyor. Hakem kıyağı olsa da olmuyor. Kötü niyetli bir dördüncü hakem kıyağı olsa da olmuyor. Rakipten belli bir süre bir kişi fazla olsa da yine de olmuyor. Tıpkı dün geceki gibi.

Kötü bir hakem ama daha önemlisi kötü olmayan kötü niyetli bir VAR hakemiyle Fenerbahçe yine kazanamadı. Öncelikle MHK'ye şunu söyleyelim; Onur Özütoprak adlı VAR hakemi, bırak VAR hakemi olmayı, bırakın hakem olmayı, spor sahalarına girmeyi bile hak etmiyor. Çünkü 90+2'de penaltı için Yasin Kol'u kenara çağırdı. Tamam darbe var, penaltı verilebilir ama maçın hemen başında Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya yaptığı darbeden ne farkı var? Hatta Amrabat'ın pozisyonu çok daha net bir penaltı. İlk devrenin sonu Duran'ın rakibin suratına bilerek, isteyerek vurduğu şiddetli bir dirsek var. Ama VAR hakemi yine çağırmıyor. VAR hakemi adam gibi davranmış olsaydı F.Bahçe bu maçı kaybederdi. Gelelim oyuna… Mourinho'nun Fenerbahçesi topun arkasına geçip sadece bekliyor. F.Bahçe bunu yapamaz. 300 milyon Euro'luk takım topu rakibe verip beklemek için kurulmadı. Bu 300 milyon Euro'luk takım kaleye tek şut atmamak için kurulmadı. Bu 300 milyon Euro'luk takımın kalecisi zaman zaman abartılı işler yapan İrfan Can'ı hak etmiyor. Maalesef tarih tekerrürden ibarettir. Geçen yıl da sezon başında Göztepe'yi yenememişlerdi. Dün de hakem ve VAR hakemlerinin kıyağına rağmen yine yenemediler.

