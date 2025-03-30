AHMET ÇAKAR

Kol iyi yönetti

Ve belki de bugün itibarıyla lig yeniden başladı. Hem Galatasaray'ın yenilmezlik ünvanı gitti hem de puan farkı 3.5'a düştü! G.Saray yenilmeyi hak etti mi? Pek tabii ki.. Mesela sezonun en iyi ismi Osimhen, İspanyol Milli Takımı'nın santrforu Morata hiçbir şey ortaya koyamadılar. Pek tabii ki bunda kendilerine yapılmayan servislerin eksikliği de var. Mesela G.Saray'ın en istikrarlı ismi Sanchez'in pazara gittiği pozisyonu izleyelim.. Rafa Silva, 40 metre top sürdü. Sanchez sadece refakat etti. Vurur gibi yaptı, Sanchez yerde kaldı. Sonra daha zorunu yaptı, Muslera'nın kapattığı köşeden adeta iğne deliğinden geçirircesine Beşiktaş'ı öne geçirdi. Buram buram kalite kokan bir gol. Ardından G.Saray, Frankowski'nin yaptığı sorumsuz bir faul neticesinde 10 kişi kaldı. Belki de maç bitti diyorduk ki devrenin son dakikasında Torreira'nın jeneriklik golü geldi. 30 metreden öyle bir vurdu ki harika bir gol demek bile hafif kalır. Aslında Beşiktaş bir kişi fazla oynadığı ikinci yarı çok iyi değildi. Ama G.Saray defans-ı nın hatasıyla Gedson ile öne geçtiler. Rafa Silva kötü vurdu. Gedson, Muslera'nın tam önünde bomboş ve ofsayt pozisyonunda olmaksızın golü yaptı. G.Saray'da sezonun en iyileri dün kötüydüler.

Gelelim hakeme… Bu kadar baskıya, bu kadar deneyimsizliğine rağmen bence çok iyi maç yönetti. Pek tabii ki hatalar yaptı. Sarı kart ve bazı fauller hatalı. Kırmızı karta bakarsak, Polonyalı VAR hakeminin yardımı kesinlikle doğru ve yerinde. Frankowski faulü yapmasaydı Muçi, Muslera ile hafif çaprazdan karşı karşıya kalacaktı. Bariz gol şansıydı, engellendi ve kırmızı kart doğru. Yine son saniyede Semih'in gördüğü kırmızı kart da doğru. Ayak yüksek ve rakibin adalesine basıyor.

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