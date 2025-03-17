AHMET ÇAKAR

Sonuca etki eden hata yapmadı

Fenerbahçe belki de şampiyonluğu direkt etkileyecek çok ciddi bir puan kaybı yaşadı. Üstelik baktığımızda da aman aman gol pozisyonları yok. İlk yarıya bakıyoruz, Fenerbahçe maçı domine etti, Samsunspor rakip kaleye gidemedi. Ama bal yapmayan arı misali topu sürekli kontrolünde tutan sarı-lacivertliler tek pozisyon yakalayamadı. İkinci yarı Fenerbahçe için işler kötü gitmeye başladı. Tempo düştü, Rangers maçının yorgunluğu nedeniyle ikili mücadele kayıpları arttı ve son 10 dakikaya kadar ya da başka bir deyimle Samsunspor 10 kişi kalana kadar istediği baskıyı yaratamadı. Oğuz Aydın, iyi işler yapmaya çalışıyor ama arkadaşları ona ayak uyduramıyor. Talisca, "Beni bu takıma niye aldılar, ben bitiğim" gibi oynadı. Şut atmak istiyor, yere düşüyor. Mücadele etmek istiyor, top kaybediyor. Sonuçta haftalar ilerledikçe iyi olacağına kötüye gidiyor.

Cihan Aydın iyi maç yönetmedi. Sonuca etki etti mi? Hayır... Ama böyle bir karşılaşma için çalınan düdüklerin birçoğu hatalı. Verdiği ve vermediği sarı kartlar hatalı. Top kendine çarpıyor, Samsunlu Zeki Yavru avantaj halinde gidiyor, manasız şekilde oyunu durdurup hakem atışı yapıyor. Gelelim Samsunsporlu oyuncunun gördüğü ikinci sarıdan gelen kırmızı karta. Bence hatalı. Hakemin kolunu tutmasının sebebi, itiraz ya da reaksiyon değil. "Bak burnuma darbe aldım" demesi. Kitaba bakarsanız ikinci sarı gelebilir ama üst düzey futbolun dinamiklerinde böyle bir kırmızı kart yok.

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