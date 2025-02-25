AHMET ÇAKAR

Kazananın çıkmadığı, futbolun olmadığı, tedbirlerin ve kontrolün ön planda olduğu bir maç izledik. Mourinho haklı olarak önce kaybetmeyeyim dedi. Alışılmış takım savunmasını çok iyi kurdu ve Galatasaray'a neredeyse tek pozisyon vermedi. Özellikle bazı oyuncular standartlarının altındaydılar. Mesela Tadic, mesela Dzeko, mesela Fred… Çıkana kadar Çağlar ve maç boyu Yusuf'u çok başarılı buldum. Galatasaray'ın ise Lemina dışında çok da iyi oynayan oyuncusu yoktu. Anlaşılan o ki Okan Buruk da önce kaybetmeyeyim, haftalardır basit gol yeme kâbusunu tekrar yaşamayalım düşüncesindeydi. Öyle ki daha önce birçok basit hatta köy takımı diye tanımlayacağımız takımlardan öyle goller yedi ki dün gece yeseydi bunun telafisi çok güç olacaktı. Sonuçta kazanan çıkmadı. 6 puanlık fark devam ediyor, üstelik ikili averaj da tamamen Galatasaray lehine. Bazı futbolcuların ya da pek çok ismin hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz. Bunların başında da Osimhen ve En-Nesyri geliyor. Son haftalarda sürekli gol atan bu oyuncular, dün gece neredeyse pozisyona giremediler.

Gelelim hakeme… Sonuca etkisi yok. Ama kötü maç yönetti. Yanlış fauller, kestiği avantajlar, vermediği elle oynamalara baktığımızda bu seviye için fazlaca hatalı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda iptal edilen golünde Szymanski'nin Muslera'ya faulü var. Karar doğru. Hemen ardından Osimhen, Fenerbahçe ceza alanı içinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekledi ama böyle basit bir penaltı olmaz. Yine Oğuz topu çıkartırken topa vurduğu esnada top eline çarptı. Penaltıyla uzaktan yakından alakası olamaz. Çünkü topa vurup uzaklaştırmaya çalışan Oğuz, herhalde kendi uzaklaştırdığı topu elle kesecek hali yok.