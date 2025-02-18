AHMET ÇAKAR

Küçük iyi kontrol etti

Dün geceki galibiyet tam anlamıyla G.Saray için Allah'ın bir lütfu. 90 dakika bu kadar kötü oynayacaksın, goller dışında hemen hemen hiç pozisyon bulamayacaksın ama böyle zorlu deplasmandan 3 puan alacaksın! Kesinlikle Allah böyle istedi.

Maçın geneline bakıyoruz, G.Saray'ın gazı kaçmış! Abdülkerim bir de biraz Frankowski dışında iyi oynayan tek G.Saraylı yok. Torreira hata yapıyor, Mertens'in ne yaptığı belli değil. Osimhen istediği pasları alamıyor, kanatlar hiç kullanılamıyor ve ilk devre Rizespor'un direkten dönen topu dışında da fazla pozisyon olmadan tamamlanıyor.

Galatasaray ikinci yarının hemen başında golü buldu. Bir yan topta Osimhen kafa ile golü attı. Hemen ardından Rizespor yine G.Saray'ın yerleşim hatasından basit bir gol atıp beraberliği yakaladı. Bu golden sonra her geçen dakika G.Saray'ın çöktüğünü ve felç olduğunu gördük. Artık herhalde maç böyle biter derken sahneye yine Osimhen çıktı. Bir kornerde Lemina'nın kafasından gelen topu kritik yerde tamamlayıp G.Saray'ı galibiyete götüren golü attı. Puan kaybetseydi hem kötü oyun hem puan kaybı G.Saray'da bütün taşları belki de yerinden oynatacaktı. Üstelik belli oranda da lig yeniden başlayacaktı. Ama kötü hem de çok kötü oynarken kazanmak da şampiyonluk yarışında çok önemli. Hakem Zorbay Küçük çok eleştirilen bir hakemdi. Ama bana göre dün gece 1-2 ufak hata dışında maçı hem çok iyi yönetti hem de çok iyi kontrol etti.

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