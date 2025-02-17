AHMET ÇAKAR

Etki altında kalmadan yönetti

Fenerbahçe, yılın en önemli maçı olan Galatasaray derbisi öncesi kazasız geçti… Çok iyi oynamasalar da takım disiplini, savunma gücü ve ön alan baskısıyla çoğu zaman çok da iyiydi. Şurası muhakkak ki mevcut durumda ligin en iyi golcüsü En-Nesyri… Yakaladı mı atıyor, takımına büyük katkısı var. Dün geceye baktığımızda solda Oğuz, sağda Mert'le Fenerbahçe kanatları iyi kullanamadı. Buna karşılık Fred, çok iyi oynadı. Amrabat ise sanki 40 yıllık liberoymuş gibi bir performans ortaya koydu. Gole kadar Fenerbahçe iyi değildi. Defansın kısa pası diğer bir deyimle de büyük hatası sonunda En-Nesyri topu kaptı ve golünü yaptı. Fenerbahçe ikinci yarıya da Oğuz'un Alexvari golüyle başladı. Bu golden sonra Fenerbahçe'ye sanki bir şeyler oldu. Aslında birçok maçta da benzer tabloyu görebiliyoruz. İşte bu dakikalarda Kasımpaşa'nın golü geldi ve maç sıkıntıya girecekti ki yine imdada En- Nesyri yetişti. Yine karşı karşıya vurdu ve Kasımpaşa savunma oyuncusu topu çizginin içinden çıkarttı ve F.Bahçe rahatladı.

Sonuçta kazandılar ve bugünkü Rizespor-Galatasaray maçını bekleyecekler. Hakem Ali Şansalan için belki de hayatının en zor maçıydı. Yıllardır bu stada gelemiyordu. Büyük bir kamuoyu baskısı onu bu stada getirdi. Ve inanın bana belki bir iki ufak tefek hata yaptı ama çok çok iyi maç yönetti. Fenerbahçe seyircisinin etkisinde kalmamayı da başardı.

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