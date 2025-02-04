AHMET ÇAKAR

Penaltı olmalıydı

G.Saray için kritik bir maçtı. Sonuçta bir deplasman ve G.Antep haftalardır kendi sahasında yenilmiyor. G.Saray'ı sezon başından beri rakip kaleye götüren Yunus Akgün sakat, Barış Alper ise ilk 11'de yoktu. Bu tür maçlar gerçekten zordur. Maçın başında G.Saray, Ahmed Kutucu'nun vuruşu ile öne geçti. Aslında böyle bir gol, beklenen bir gol değil. Ondan sonra G.Saray'ın iyi oynadığını söyleyemeyiz. Her ne kadar G.Saray kendi kalesinde pozisyon görmese de dengeli bir oyun oldu. Ama izlemeye alıştığımız G.Saray'ın hücum aksiyonlarından hiçbirini göremedik. İkinci yarı çok kritik bir pozisyon var. Osimhen kaleye vuracağına Ahmed Kutucu'nun önüne bıraktı ama Ahmed iyi vuramadı. İyi vursa belki de son dakikalardaki stresin hiçbirini yaşamayacaklardı. Osimhen inanın çok yalnız. Ne destek ne orta ne de pas var. Buna rağmen bütün iyi niyetiyle mücadele ediyor. Sonuçta G.Saray kazandı, artık kazanmak önemli. Adana maçına Barış Alper, Torreira, Abdülkerim ve Muslera cezalı olarak çıkamayacak. Gelelim hakem Kadir Sağlam'a. Maçta iki büyük hatası var. İlki ilk yarıda Sanchez'in topu elle oynamasına penaltı vermemesi. Her ne kadar top Muslera'dan dönse de o anda Sanchez'in kolu yanında. Kolunu kaldırıyor, el doğal konumda değil ve topu kesiyor. Bence penaltı. G.Saray'ın ilk golüne ofsayt itirazları var ama kaleden 6 metre uzakta Sallai, şeklen ofsayt. Kaleciye ve doğal olarak da gole etkisi yok, gol doğru. Ancak ikinci yarıda G.Antepli Sorescu sarı kartı olduğu halde bilerek, isteyerek topu almak için oyun durduğunda rakibin bileğine basıyor. En azından 1 sarı kart görüp atılması gerekirdi.

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