AHMET ÇAKAR

Talisca'nın gelmesi kağıt üzerinde iyi görünse de birçok komplikasyonu beraberinde taşıyor.Temposunu ne kadar korumuştur, tahmin etmek çok güç. Eğer yararlı oyuncu olsaydı, Al-Nassr kulübü onu niye bıraksın? Üstelik başta Cristiano Ronaldo gibi çok önemli yıldızlarla oynadığı Arap liginde bir tane bile şampiyonluk yaşamamış. Bunların hepsi soru işareti.Bu durum takımdaki dengeleri de ciddi şekilde etkileyebilir. Dzeko, Tadic, En-Nesyri ya da Fred, "Bizden neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse, çıksın o oynasın" demezler mi?Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin, maçların genelinde kötü oynadıkları bir gerçek. F.Bahçe son maçta 15 dakikalık alevli bölüm dışında, ki o bölümde art arda 3 gol buldu, futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadı. G.Saray da öyle.Lig çok şeye gebe. G.Saray-F.Bahçe maçına nasıl bir puan farkıyla girileceği kestirilemez ama o maç bittikten sonra şampiyonluk için çok daha net konuşmak mümkün.Yabancı hakeme karşı değilim. Türk hakemlerin ve Türk VAR hakemlerinin performansı ortada. Belki de Avrupa'nın en kötü hakem performansı bizim ligimizde. Fakat ortada evrensel hukuk kavramında eşitlik denen bir unsur var.Çünkü Türk hakemin baskı altında kalabilme ihtimali yabancıya göre daha fazla. Bu da G.Saray için bir avantaj olarak görülebilir.Zaten Avrupa bize en yetenekli, en deneyimli VAR hakemlerini yollamıyor. Açıkçası ben de olsam yollamam.Böyle bir şey mümkün değil. Yabancı VAR hakeminin tek avantajı, hata da yapsalar kimse art niyet aramıyor. Çünkü futbol kamuoyu yabancı VAR hakeminin ismini belki de ilk olarak maç sabahı öğreniyorlar.Bütün kabahat Cengiz'de. Kesinlikle iyi yaşamıyor.Kolay mı Avrupa'nın önemli takımlarında oynamak. Bir dönem A Milli Takımımızın en önemli yıldızlarından biriydi. Ama maalesef şu anda futbol kariyeri bitmek üzere.