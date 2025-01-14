AHMET ÇAKAR

Konya aleyhine 4 majör hata!

Konya'da kapkara bir gece yaşadık. Konyaspor hakem tarafından soykırıma uğratıldı ve Fenerbahçe takımı hakemle zar zor bir galibiyet alıp, farkın açılması engellendi. Fenerbahçe lehine ya da diğer bir deyimle Konya aleyhine en az 4 tane majör hata var. Çağlar'ın kornerden gelen topa vurduğu kafayla attığı gol öncesi korner korner değil. Bariz şekilde top En- Nesyri'den çıkıyor. Hatalı kornerden de gol geliyor. Yine ilk yarıda Kostic'in, Konyasporlu oyuncunun kaval kemiğine tabanla basması var. Ağır bir güç transferi mevcut. Ama bırakın kırmızı kartı, hakem sarı kart bile vermiyor. İkinci yarı Dzeko'nun bir hareketi var. Kend-i si bile utandı, üzüldü, mahcup oldu. Yerde yatan Konyasporlu defans oyuncusunun kavalına bilerek, isteyerek, ağır bir şekilde basıyor. Bilin bakalım hakem ne verdi? İnanmayacaksınız ama bırakın kırmızıyı, yine sarı kart bile gösteremedi. Oyunun son dakikaları oynanıyor. Konyaspor 3-2 mağlup, soldan bir ortada Kostic, rakibin suratına tokadı vuruveriyor. Kostic'in topla oynamaya niyeti yok. Sadece rakibi bozuyor. Karar penaltı olmalıydı ve ikinci sarıdan atılmalıydı. Bilin bakalım hakem ne karar verdi? Sadece 'oyna' dedi. Bütün bu olaylarda VAR odasında turist gibi oturan, çayını-kahvesini içen bir VAR hakemi vardı. Hiçbirinde hakemi davet etmedi, edemedi. 45 yıldır hakemlik camiasını bilirim, tanırım. Ben hayatımda böyle bir soykırım, böyle bir rezillik görmedim. Hiçbiri masum hata değil. Bunlar hakemlerin kulağına üflenmiş, ağır baskı altında tutulmuş, manipüle edilmiş ve bunların sonunda verilmiş kararlar. Türk hakemliği bitmiş demiyorum, Türk hakemliği çürümüş ve kamu vicdanını ağır şekilde zorlar hale gelmiş.

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