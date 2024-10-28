AHMET ÇAKAR

Sezonun en rahat maçını oynadı!

Fenerbahçe, sezonun en rahat maçlarından birisini oynadı. Rakip Bodrum; dirençsiz, meziyetli oyuncuları az olan bir takım. Bu da çok doğal. Ayrıca kalecileri iki golde de büyük ikramda bulundu. Fenerbahçe, bu sene çok az maçta yaptığı üzere En-Nesyri ve Dzeko ile çift santrfor başladı. Bunu tabi karşılamak lazım... Evde oynuyorsun, üstelik zayıf bir rakibe karşı. Kalecinin birinci ikramı hatalı bir çıkış. Boşa çıkıyor, kaleyi boşaltıyor, En-Nesyri de boş kaleye kafayla golü yapıveriyor. Aslında Fenerbahçe daha ilk yarıda dördü, beşi bulabilirdi. Sahadaki en iyi oyunculardan birisi Maximin. Dribbling özelliği var, topla çabuk. Özellikle hücumdaki arkadaşları onu biraz anlayabilseler çok pozisyon yaratır. Amrabat da iyiydi... Hem defansif anlamda hem de attığı ölümcül pasla. İkinci yarıda Bodrum kalecisinin diğer ikramı geldi. Topa kısa vurdu, Amrabat hemen Dzeko'nun önüne oynadı. O da golü yaptı.

Haftalardır Fenerbahçe'yi izliyoruz, bu takımın bazı değişmezleri var. Başında Maximin geliyor, sonra Amrabat. Osayi de şartlar ne olursa olsun özellikle ofansif anlamda Mert'ten çok daha iyi. Sonuçta Fenerbahçe'nin kazaya uğramaması gereken bir maçtı, öyle de oldu. Hakem Mehmet Türkmen, geleceği çok parlak bir hakem ama bence iki önemli hatası vardı. İlki Amrabat'a gösterdiği gereksiz sarı kart. İkinci ve daha önemlisi ise bir korner atışında Bodrumlu oyuncu, Amrabat'ın beline çift kolla sarılmasına rağmen penaltıyı veremedi. Aslında bu penaltıya VAR müdahalesi de gerekliydi.

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