AHMET ÇAKAR

En-Nesyri’ye verilen para çöpe atılmış

Fenerbahçe kazanmak zorundaydı. Hem Galatasaray mağlubiyetini bir nebze olsun unutturmak hem de Avrupa macerasının ilk maçında evinde 3 puan almak istiyordu. Zar zor başardılar. Kazandılar ama asla iyi oynamadılar. Çok fazla soru işareti var. Mesela ilk 15 dakika tam bir kâbus Fenerbahçe için. Union maça bir başladı, Fenerbahçe kafayı çeviremiyor, rakip kaleye gidemiyor, maç Livakovic ile Union'lular arasında geçiyordu. Sonra Fenerbahçe biraz toparlar gibi oldu, bu anda da Çağlar ile golü buldular. Bir yan topta Çağlar iyi vurdu. En-Nesyri, Cengiz ve İrfan Can Kahveci dünkü rotasyonun ana oyuncularıydı. Ama En-Nesyri için 23 milyon Euro bence çöpe atılmış büyük bir miktar. Kafa vurma özelliğinden başka hiçbir artısını görmedim. Cengiz, dökülmeye devam ediyor. İrfan Can bir şeyler yapmaya çalıştı, Syzmanski yine silik oynadı. Maçın son bölümünde Union kendi kalesine golü atmasa, 10 kişi kalmalarına rağmen hep sıkıntı yaratacaklardı. Fenerbahçe'nin diğer bir problemi sol bek. Oosterwolde bu mevkinin ideal oyuncusu değil. Sonuçta Fenerbahçe bir nebze olsun kara bulutları dağıttı ama ne rotasyon ışık verdi ne de oynanan futbol… Fransız hakem, genelde iyi maç yönetti. Çok sakin ve objektifti. Verdiği iki kırmızı kartta da haklıydı.

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